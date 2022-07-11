Міністерство закордонних справ України розкритикувало указ президента Росії Володимира Путіна, який передбачає надання спрощеного порядку набуття російського громадянства для всіх українців.

У відповідь на це глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Захід терміново надати Києву важче озброєння і запровадити нові санкції проти країни-агресора.

Зазначене рішення є черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами та принципами міжнародного права.

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Офіційний Київ вважає, що новий указ Путіна "підтверджує продовження курсу Кремля на загарбання українських земель, знищення Української держави та примусову асиміляцію української нації".

Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії.

У МЗС заявили, що "паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України".

Натомість Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для "затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії".

Нагадаємо, що міністр оборони України Резніков назвав три сценарії завершення війни.