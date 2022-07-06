Знайшли паспорт рф: заступника голови Харківської облради хочуть відсторонити [ Редагувати ]
ДБР ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківської обласної ради. У чиновника знайшли російський паспорт, який він отримав у Севастополі.
Про це повідомляє сайт ДБР.
За інформацією відомства, у чоловіка знайшли паспорт громадянина рф, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії.
Вказано, що ДБР вже звернулося до Харківської облради з метою відсторонення посадовця від посади, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, у тому числі таємної інформації.
Наразі відомо, що питання його відсторонення обласна рада планує розглянути найближчим часом.
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