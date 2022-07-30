Останній літній місяць в Україні буде дуже рішучим, розгортається масштабна панорама війни. Найбільш доленосним для країни буде початок серпня.

Про це астролог Валентина Віттрок пише на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, події серпня задають напрямок та події світового масштабу.

"Не такий страшний чорт як його малюють, це я про поєднання марсу з Ураном і з північним місячним вузлом в опозиції до Плутона в карті України. Марс у Тельці ослаблений і в поєднанні з вузлом може давати панічний страх, агресію, повернуту всередину, це деструктивні енергії і слід пам'ятати, що раху (сев. Місячний вузол) це перш за все ілюзія, тобто події, що відбуваються, можуть наздоганяти погані думки і страх. Сатурн заходить вдруге на Місяць України (у квітні було перше з'єднання транзитного Сатурна по Місяцю України, але! Він у поєднанні з білим місяцем (ангел-хранитель)", - написала астролог.

Вона також розповіла про те, що друге сходження може вказувати на якусь вже вироблену стратегію, уроки Сатурна важкі, але вони вивіряють кожен крок, кожен рух, сили концентруються на конкретних завданнях: згуртованість/стабілізація/затвердіння, обмеження.



Віттрок також розповіла про те, що з'єднання Сонце/Місяць в хорошому аспекті до Юпітера в Овні, Сонце у Леві дуже сильне та демонстративне, а Юпітер у Овні - це рішення та стратегія бойових дій, розгортаються масштабна панорама війни.

"Серпень буде дуже рішучим. Програмуємо в молодик свої завдання", - порадила астролог.