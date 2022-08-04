Колаборант Сальдо госпіталізований, його замінив росіянин [ Редагувати ]
"Глава" окупаційної адміністрації Херсона колаборант Володимир Сальдо повідомив, що його госпіталізували.
После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей.
Сальдо не уточнив, із яким захворюванням його госпіталізували. Лише повідомив, що в.о. "військово-цивільної адміністрації Херсонщини" призначено Сергія Єлісєєва - голову окупаційного уряду Херсонської області.
Єлісєєв з 1993 по 1995 служив у російських силових структурах, з 2021 року перебуває на посаді першого віцепрем'єра Калінінградської області.
Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що у Херсоні отруїли колаборанта Сальдо.
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