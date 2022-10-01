В Ірані через стрілянину біля поліцейської дільниці загинули 19 людей [ Редагувати ]
Озброєні люди обстріляли поліцейську дільницю в іранському місті Захедан у провінції Сістан і Белуджистан. Про це повідомило місцеве видання Al Alam.
За офіційними даними, загинули 19 людей, у тому числі полковник Корпусу вартових ісламської революції Сейєд Алі Мусаві. 20 людей отримали поранення.
У державних ЗМІ те, що сталося, називають терактом. Стверджується, що під вогонь потрапила група вірян, яка в цей час виходила з мечеті поблизу поліцейської дільниці.
Фото з місця стрілянини
Невідомо, чи пов'язана перестрілка з масовими антиурядовими протестами, які тривають в Ірані вже кілька тижнів. За цей період десятки людей загинули та сотні були затримані.
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