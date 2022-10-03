Що чекає кожного з 3 по 9 жовтня дізнайтеся в гороскопі для кожного знаку зодіака.

Овен

Намагайтеся раціонально розподілити сили з понеділка по неділю. На цьому тижні вас може супроводжувати успіх у пошуках роботи та оформленні документів. Творчість на самоті дозволить підвищити самооцінку. Тиждень може стати міцним фундаментом кар'єрного зльоту. Щоб успішно втілити в життя задуми та плани, вам доведеться стати поступливішими та дипломатичнішими. У понеділок можливе виконання навіть найнеймовірніших бажань. У середу бажано звернути увагу на взаємини із колегами.

Телець

Перша половина тижня буде бідна на події, тому вона дуже підходить для відпочинку. Саме час чимось побалувати себе. У вівторок краще не висловлювати вголос своїх міркувань про тих, хто старший за вас або вище за становищем. У другій половині тижня не рекомендується провокувати конфлікти. У четвер постарайтеся не метушитися, бо цей день сприяє вдумливій і спокійній праці. Заняття улюбленою справою допоможе вам не витратити, а нагромадити сили. У п'ятницю бажано зайнятися генеральним прибиранням квартири.

Близнюки

Якщо ви не витрачатимете свої розумові здібності на несправжні дрібниці, то зможете впоратися з багатьма важливими завданнями. Бажано не перенапружуватися. Надайте подіям можливість йти своєю чергою. У понеділок не варто розпочинати нових справ та не планувати серйозних зустрічей. У вівторок краще не показувати оточуючим купецьких замашок, якщо такі є у вас. У четвер будуть вдалими ділові поїздки та відрядження. Друга половина тижня буде продуктивнішою, ніж перша. У п'ятницю ви зможете впоратися з наболілою проблемою, яка заважала вашому поступу вперед.

Рак

Приплив енергії у понеділок вас просто окрилить. У цей день багато вийде, якщо правильно розподілити сили з самого ранку. Четвер може виявитися досить неоднозначним днем: можливі інтриги, поширення пліток. Що надходить інформацію необхідно перевіряти ще раз. А ось п'ятниця хороша для початку справ – як великих та важливих, так і незначних. На вихідних сприятливий початок шляху: постарайтеся вирушити хоча б у короткочасну подорож.

Лев

Цей тиждень може стати сприятливим часом для перегляду системи цінностей, а також для втілення теорії в практику. Намагайтеся оцінювати відносини з погляду далекої перспективи. Події цього тижня відгукнуться у віддаленому майбутньому. У понеділок можливі прорахунки на роботі, пов'язані не з вашою некомпетентністю, а зі втомою. У середу у планах можуть відбутися суттєві зміни. У четвер для вирішення проблем, що накопичилися, знадобиться старанність і тривала, копітка робота - не рубайте з плеча.

Діва

Життя, схоже, стає райдужним. Варто ловити момент та радіти буттю. Проблеми теж можуть виникнути на шляху, але не треба їх побоюватися. Ви можете одночасно проявити ввічливість та наполегливість, а саме це – дорогоцінний ключ до успіху. У середу, мабуть, варто зібратися і відстояти свої права на роботі, не втрачаючи при цьому власної гідності. Цього тижня успішною буде боротьба зі шкідливими звичками: ви не лише впораєтеся з ними, а й допоможете іншим людям. Неділя обіцяє масу позитивних емоцій та вражень.

Терези

Тиждень обіцяє бути насиченим, причому найрізноманітнішими справами. У вас може зникнути на якийсь час інтерес до питань кар'єри – замість неї на перший план може вийти прагнення до особистої свободи або хоча б до ілюзорного відчуття її. Можливо вам захочеться відчути себе вільним художником. Постарайтеся не впадати в крайнощі і не уникати справ далеко і надовго, тим більше що тиждень сприятливий з професійної точки зору - у цей час усі питання вирішуватимуться легко і швидко.

Скорпіон

Цього тижня вам можуть зробити перспективну ділову пропозицію, яка відкриє вам нові можливості. У середу постарайтеся не ігнорувати зауваження начальства, навіть якщо ви не з усім погоджуєтесь. Якщо ви уважно слухатимете і чутимете оточуючих, то зможете досягти згоди та взаєморозуміння навіть із найнезговірливішими людьми. Постарайтеся своєчасно виконувати взяті зобов'язання - і вам легко уникнути багатьох непорозумінь. Зосередженість дозволить вам володіти ситуацією, тоді багато справ ви зможете завершити в намічені вами терміни.

Стрілець

З початку тижня вам слід уникати людей зі злим характером і негативним ставленням до життя, оскільки ви можете зазнати їх негативного впливу. На роботі можлива скрутна ситуація, за якої найкраще вдатися до допомоги колег. У другій половині тижня ви, мабуть, розриватиметеся на частини, щоб встигнути одночасно на кілька важливих зустрічей. Починаючи з вівторка, сприятливі далекі поїздки та подорожі, причому не тільки з розважальними, а й з пізнавальними цілями. Намагайтеся залагоджувати сімейні справи у другій половині тижня.

Козеріг

Постарайтеся не відмовляти допомоги людям, які до вас звертаються. Ви здатні привернути увагу оточуючих, поєднуючи оптимізм і гнучкість у поведінці, - і цього тижня така стратегія дасть свої плоди. У спілкуванні з діловими партнерами вам знадобляться такі якості, як терпіння, поступливість та вміння реально оцінювати ситуацію. У понеділок зверніть пильну увагу на інформацію, що надходить. У середу, у разі потреби, ви можете розраховувати на дружню допомогу. Субота хороша для поїздок та подорожей, відряджень. А в неділю краще не робити нічого нового.

Водолій

Цього тижня поринете в роботу - розберіться з справами, що накопичилися. Не провокуйте своїми діями та висловлюваннями невдоволення оточуючих. Вам доведеться відповідати за свої старі вчинки. Робіть для інших тільки те, що зробили б собі, і не займайтеся самообманом. Можливі напружені поїздки та зустрічі. У понеділок Ви можете розраховувати на допомогу друзів. У вівторок, середу та четвер бажано не починати нічого нового та не виносити на подання начальству свої плани та проекти. У п'ятницю вдалі поїздки та відрядження.

Риби

На цьому тижні у вас може з'явитися можливість придбати знайомства у раніше недоступних для вас сферах. Однак будьте обережнішими, оскільки ваш натиск може викликати протидію з боку можливих партнерів. Перед тим, як зав'язувати контакти, поясніть свої цілі близьким людям, інакше можете отримати як реакцію спалах ревнощів. У другій половині тижня вас можуть відвідати чудові ідеї, а володіння важливою інформацією привабить до вас багато прихильників – навіть із опозиційного табору. Неділя - чудовий день для позбавлення від непотрібних комплексів та страхів, пише znaj.ua.