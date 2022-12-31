Багато постраждалих: відомі наслідки ударів по Хмельницьку [ Редагувати ]
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Частина Хмельницького залишилась без світла внаслідок обстрілів. Також багато постраждалих серед цивільних.
Про це в Telegram-каналі повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Внаслідок обстрілу частина міста Хмельницького залишилася знеструмленою. Одразу після закінчення тривоги будуть проводитися обстеження та ремонтні роботи", - пише Гамалій.
За словами міського голови Хмельницька Олександра Семчишина, було зафіксовано два "прильоти" по місту. Понад десяти постраждалих цивільних, восьмеро були госпіталізовані, серед яких двоє у важкому стані.
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