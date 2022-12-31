У Хмельницьку окупанти влучили у військовий об'єкт та АЗС: що відомо про постраждалих [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Російські війська завдали ракетного удару по території Хмельницького в суботу, 31 грудня. Зокрема зафіксовано попадання у військовий об’єкт та автозаправну станцію.
Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гімалій.
За його даними, під час масової ракетної атаки по території України росіянам вдалось влучити у військовий обєкт в місті Хмельницькому.
"Пошкоджена техніка. Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення", - сказано в повідомленні.
Відомо, що в результаті чергових обстрілів пошкоджень критичної інфраструктури немає, проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим.
"Наразі госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій - 19 років, дівчина (22 роки) - у важкому стані. Віримо в наших медиків!" - підсумував він.
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