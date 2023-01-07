Мрія про мир - для вихованців центру значно важливіша за дитячі мрії про іграшки

Одне бажання на всіх загадали у Святвечір вихованці соціально-реабілітаційного центру "Затишок", що на Закарпатті. Зараз там проживають діти-переселенці з небезпечних регіонів України. Про що ж вони найбільше мріють? І чи до душі їм карпатські різдвяні традиції? Дивімося.

Це в нас буде штрудель, буде в нас рибка, млинці з творогом, обов'язково в нас будуть. Там в нас є голубці зварені.

Обов'язково - 12 страв, а ще святковий різдвяний пряник! На кухні соціально-реабілітаційного центру "Затишок" із самого ранку панують неймовірно приємні запахи. Малеча теж готується до свята.

Мирослава, вихованка соціально-реабілітаційного центру "Затишок":

Беру аркуш, беру зірочку, і буду зараз її обводити, а потім вирізати.

Мирослава старанно вирізає Вифлеємську зірку. Нею - прикрашатиме ялинку.

Мирослава, вихованка соціально-реабілітаційного центру "Затишок":

Це зірка під якою родився Ісус поізошло чудо, Ісус родився.

Натхненно працюють і всі інші.

Кароліна, вихованка соціально-реабілітаційного центру "Затишок":

Моя зірка буде яскрава-яскрава.

Діти розповідають, Різдво - свято особливе. Вірять, у святкову ніч неодмінно має статися чудо!

Грета, вихованка соціально-реабілітаційного центру "Затишок":

Сьогодні народиться Ісусик, і принесе нам мир в країну.

Мрія про мир - для вихованців центру значно важливіша за дитячі мрії про іграшки чи солодощі. Саме через війну всі вони тут, у селі Пилипець на Закарпатті. За тисячі кілометрів від рідного дому. Цей будинок облаштували благодійники. "Затишок" став прихистком переважно для вихованців дитячих інтернатів. Кухня, комп'ютерний клас, затишні кімнати... Діти тут мають усе необхідне.

Марія Макаренко, керівник БФ "Боржавська Надія":

Зараз у нас в "Затишку" проживає 36 дітей. Взагалі за час війни ми прихистили понад 100 дітей. Але ми готові прийняти ще. Додатково у нас є місця і ми готові прийняти ще 50 дітей. Можна залишати заявки у нас на сайті. До цього в нас були - це переміщені заклади з місць ведення бойових дій, і діти, що опинилися у складних життєвих обставинах. Наразі ми відкрили додаткову програму - це для одиноких батьків.

Тим часом Різдвяні зірки вже готові. Діти поспішають прикрасити ялинку. Одягаючи святкову красуню, загадують бажання.

Перемоги. - Щастя. - Здоров'я Україні. - Миру всій Україні.

Ну, і яке свято Різдва - без коляди?

Ці діти щиро вірять - у Різдвяну ніч Новонароджений Ісус почує їхні бажання. І вже найближчим часом головна мрія і дітей, і дорослих українців - неодмінно здійсниться.