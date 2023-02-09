Кількість загиблих внаслідок землетрусів в Туреччині і Сирії рекордно зросла [ Редагувати ]
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Кількість загиблих людей внаслідок потужних землетрусів в Туреччині та Сирії сягнуло 12049 людей.
Про це повідомляє NBC News.
Так, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в його країні загинуло не менш ніж 9057 людей, а 52 979 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. 8000 людей вдалося врятувати.
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