Удар по Хмельницькій області: дрон-камікадзе атакував критичну інфраструктуру [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, атакували Хмельницьку область за допомогою дрона-камікадзе, виникла пожежа.
Про це повідомляє в Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Вночі ворог вкотре атакував нашу країну "Шахедами". Близько 04:00 ранку сталося потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні глави ОВА.
За його словами, внаслідок атаки російськими безпілотниками, на щастя, обійшлося без потерпілих.
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