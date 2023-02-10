У п'ятницю, 10 лютого, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Про це повідомляє МАГАТЕ.

Внаслідок цього зупинився один із блоків Хмельницької АЕС.

Сьогодні український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - як запобіжний захід знизили вихід електроенергії.

У МАГАТЕ зазначили, що це через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницької АЕС.

Місія МАГАТЕ на станції підтвердила цю подію та засвідчила, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС спрацювали належним чином.