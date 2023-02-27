Під час атаки дронами на Хмельницький у понеділок, 27 лютого, загинув працівник рятувальної служби. Ще чотири особи отримали поранення.

Про це повідомляє в Telegram мер Хмельницького Олександр Симчишин.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА.На разі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених", - розповів він, додавши, що загиблий - рятівник ДСНС, який загинув під час виконання службового обов’язку.

Крім того, пошкоджено низку будівель.

"Триває гасіння пожеж", - додав Симчишин.