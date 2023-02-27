Під час атаки дронів на Хмельницький загинув рятувальник, 4 людей поранені [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Під час атаки дронами на Хмельницький у понеділок, 27 лютого, загинув працівник рятувальної служби. Ще чотири особи отримали поранення.
Про це повідомляє в Telegram мер Хмельницького Олександр Симчишин.
"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА.На разі, відомо про 1 загиблого та 4 поранених", - розповів він, додавши, що загиблий - рятівник ДСНС, який загинув під час виконання службового обов’язку.
Крім того, пошкоджено низку будівель.
"Триває гасіння пожеж", - додав Симчишин.
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