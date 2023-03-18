Ракетами С-300 - по житлових кварталах. Цієї ночі окупанти вдарили по Запоріжжю. Минулося без жертв, але вибухом пошкоджено з десяток будинків і ресторан. Зараз триває ліквідація наслідків удару. На місці працюють комунальники та рятувальники. Там побувала і наша кореспондентка Інна Гогой. Її репортаж - далі.

Під ногами - розбите скло, навколо - уламки від побитих конструкцій - це наслідки чергового обстрілу Запоріжжя. Вночі, коли люди мирно спали у своїх домівках, росіяни вдарили по місту ракетами С-300. В результаті майже вщент зруйновано місцевий ресторан. Керівник закладу Руслан каже, бачити розбитим місце, якому віддав не один рік своєї роботи, важко.

Руслан, керуючий рестораном:

Тому що я тут, дуже багато чого було пережитого моментів добрих, гарних і тому це дуже боляче дивитись на це. Розбило, мабуть, 60-70 % приміщення і приміщення, що знаходяться рядом також постраждали, що в середині знаходиться, я не можу зайти, тому що там аварійна ситуація.

Вибуховою хвилею пошкоджено з десяток житлових будинків. Повибивало шибки й двері, потрощило покрівлі та посікло фасади. Наслідки обстрілу досі ліквідовують комунальники та рятувальники. Передусім прибирають усе небезпечне.

Андрій Нікітін, командир газорятувальників:

Це усунення наслідків ракетного вибуху, прибираємо рами і вікна, все, що потрапило в будинок і підкріплюємо. Десь стєна може нахилилася уже сильно.

Вибухом пошкоджено більше сотні квартир. Комунальники кажуть, роботи тут не на один день....

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради:

Першочергово ми затуляємо вікна, це ЮСБ, плівка, це і фанера, обов'язково потім вже підемо на дах подивимось, тому що там теж є проблеми з дахом і вони займуться дахом, ну першочергове нам потрібно затулити вікна і востановити комунікації.

Мешканці пошкоджених будинків говорити на камеру відмовляються. Декого з них під час обстрілу не було вдома, дехто - сховався у коридорі. Тож обійшлося без постраждалих. На місці для людей розгорнули намет, де вони можуть отримати інформацію куди звертатися по допомогу. Також працює автобус із генератором. Тут роздають гарячий чай та каву, зігрітися та зарядити гаджет.

Ірина, головна спеціалістка відділу соціально-побутового обслуговування райуправління соцзахисту населення:

Телефон зарядити можуть вони, ліки, є медична аптечка у нас є, якщо комусь дуже погано. Психологічна підтримка у нас обов'язково, розказуємо куди до яких організацій необхідно звернутися у разі у кого є якісь питання.

Остаточні масштаби збитків фіксуватиме спеціальна комісія. Її фахівці мають приступити до роботи з понеділка. Тим часом прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.