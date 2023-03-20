Кожен виїзд - це ризик для життя.

Поки роспропагандисти біснуються в розбомбленому Маріуполі, ворог продовжує тероризувати українські міста на Донбасі. А також, попри чисельні втрати, продовжує спроби наступу. Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Маріїнський та Шахтарський напрямки - нині найгарячіші.

Утім, усі потуги рашистів зводять нанівець наші захисники. Найгарячішою зоною бойових дій залишається Бахмут. Протягом минулої доби наші Збройні сили відбили десятки атак на цій ділянці фронту.

Окупована Кремінна. Місцевих тут майже не видно. Порожні вулиці й гучні вибухи, що долинають з околиць міста. Важкі бої точаться й у Кремінських лісах. Це позиції наших військових. Земля, всіяна гільзами, й зрешечена вибухівкою.

Противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у районах Кремінної та Діброви. Здійснив артилерійські обстріли Новоселівського, Невського і Білогорівки.

У деокуповані населені пункти Луганщини, попри обстріли, поліцейські продовжують доправляти гуманітарну допомогу. Цього разу відвідали селища Невське, Макіївку та Греківку.

Хочеться подякувати людям-волонтерам, національній поліції, які завжди нам допомагають. І речами й хлібом. Дуже дякуємо.

Кожен такий виїзд - це ризик для життя. Тому поліцейські знову і знову пропонують місцевим евакуюватися.

Дай Бог усім нам вижить! Господи, допоможи нам!

Від руйнівних обстрілів, які рашисти вчинили напередодні, оговтуються мешканці Костянтинівки. Тоді загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення. Ось кадри, які зафіксувала камера відеонагляду. Місто окупанти систематично нищать з "Ураганів", і цілей не обирають.

Моторошного обстрілу від рашистів зазнав напередодні й Краматорськ. Ворог вгатив касетними боєприпасами.

Андрій, житель Краматорська:

Прилетіло. Дуже багато було зривів. З дитиною впали на підлогу. Лежали, поки все закінчиться. Прямо в гараж прилетіло. Пощастило, що в хаті були…

Наслідки цього обстрілу жахають. Двоє загиблих та десятеро поранених.

Ліна, жителька Краматорська:

Ко мне подьехала владелица этой машины, девочка-таксистка, Наташа, знакомая. Мы с ней пообщались пять минут, распрощались, буквально, я дошла только до порога, начались взрывы. Я забежала к дочке в дом, переждали. Я вспомнила про ту Наташу, выскочила на улицу. Смотрю - машина разбитая, она лежит под забором, вся в крови. Видно, что осколки на ней. Были. Она стонала, но была в сознании. Я вызвала скорую.

Люди, які були на вулиці, виявилися беззахисними проти російських бомб. Минулої доби ворог здійснив десятки обстрілів по лінії фронту. Та найгарячішою ділянкою мапи бойових дій лишається Бахмут.

Щодоби ворог здійснює по кілька десятків атак на позиції наших воїнів, проте всюди отримує відсіч. А це - відео з-під Водяного. Там напередодні наші Збройні Сили знищили російську колону бронетехніки.

Ці кадри - з Часового Яру. Місто під систематичним вогнем ворога.

Чуєте, як гупає? Отут от прильот посеред двора... Отака яма посеред двора. Але люди - молодці. Роблять з неї просто мусорку. Закидуюють її. Орківські ями закидуюють тим, чим надо…

Та попри небезпеку, сюди регулярно навідуються рятувальні екіпажі. Підвозять харчі, теплі речі, питну воду. Триває евакуаціях з прифронтових територій. Влада Часового Яру повідомила: з міста вдалося вивезти всіх дітей.