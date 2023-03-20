Оборонці неба. Попри високу небезпеку, бійці Повітряних сил щодня здійснюють вильоти вздовж лінії фронту для ефективного знищення ресурсів противника. Далі в ефірі - репортаж, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення України, - просто з кабіни пілота Повітряних сил ЗСУ.

Замість злітної смуги - рівна ділянка біля лісопосадки. Перед вильотом - ретельна перевірка приборів. Машина завжди має бути готовою до роботи, розповідає льотчик-штурман Петро. Адже бойове завдання може надійти будь-якої хвилини.

Петро, військовослужбовець Повітряних сил Збройних сил України:

Попередньо ми координати не знаємо, ми їх отримуємо за 5-10 хвилин до вильоту.

Пілоти атакують позиції ворога некерованими ракетами. Головна задача - максимально вразити певну ділянку.

Петро, військовослужбовець Повітряних сил ЗСУ:

Переважно це взводні опорні пункти, склади з боєприпасами, буває таке, що противник веде штурмові дії на захоплення наших позицій, то нам дають координати про район зосередження противника.

Просто під час нашого інтерв'ю Петро отримує координати. Час вилітати.

Валерія Грода, кореспондентка Військового телебачення України:

Разом з нашими воїнами знімальна група висувається на бойове завдання. Вилітаємо двома гелікоптерами. Ціль - взводний опорний пункт росіян.

Екіпаж відпрацював, повертаємося назад. Поки летимо, бачимо, як місцеві з землі вітають наших захисників.Одразу після приземлення бортовий стрілок Андрій - дізнається про результати роботи.

Андрій, військовослужбовець Повітряних сил ЗСУ:

Ну сьогодні нам вже сказали, що ми попали добре, значить емоції хороші.

А отже злітали недаремно. Готові до нових задач.