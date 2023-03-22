Українські військові, що були поруч, підняли в небо квадрокоптер.

Історія, яка могла б стати сценарієм голлівудського фільму. Українське подружжя їхало повз Ізюм до Бахмуту, щоб евакуювати батьків. Але натрапили на ворожі позиції. Росіяни практично впритул розстріляли їхню автівку.

Та чоловікові й жінці вдалося вижити. Їх врятував дрон наших захисників. Подробиці - в сюжеті Світлани Шекери.

23 червня 2022. Андрій і Валерія виїхали з Києва до Бахмута. Звідти мали евакуювати батьків чоловіка. Попереду була Харківщина. До цього, місяцем раніше, вони вже їздили цією дорогою.

Поїхали до міста Бахмут вивозить Лериних батьків. Завантажитися, вивезли їх в Київ. И поверталися за моїми батьками.

Та цього разу подружжя опинилося поруч із ворожими позиціями біля тоді окупованого Ізюма.

На той час підрозділи рф перебували на території фермерського господарства.

Позиції українських захисників теж були неподалік. Вони побачили, що цивільний автомобіль на перехресті поїхав прямо - наближаючись до місця, де були росіяни. І ті відкрили вогонь.

Олександр Фільчаков, прокурор Харківської області:

Спочатку ця цивільна автівка піддалась обстрілам зі стрілецької зброї. Потім військові рф застосували міномет.

Українські військові, що були поруч, підняли в небо квадрокоптер. Спостерігали за діями росіян. Ось снаряди лягають поруч з авто. Після першого обстрілу Валерія й Андрій вибігли з машини.

Валерія Пономарьова, постраждала:

Мы не понимали, что это происходит. Как это. Где-то мы, на что наехали.. Летали вот такие большие гильзы. Когда мы бежали, нас обстреливали.

Подружжя намагалося сховатися під прикриттям бетонної зупинки громадського транспорту. Коли обстріл нібито вщух, пара вирішила повертатися до машини. В надії, що вдасться виїхати з цього пекла. Та почався повторний обстріл.

Валерія Пономарьова, постраждала:

Машина не заводилась. И был прилёт в машину. Во вторую сторону, в водительскую, он выбегал с машины, и получил сразу ранение. Он упал. Я за багажником начала бежать к нему, и начала оттаскивать его от машины.

Валерія намагалася перев'язати Андрія і зупинити кровотечу.

Валерія Пономарьова, постраждала:

Под ним большая лужа крови была. Нога была полностью прострелена насквозь. Потом я уже увидела, что в голову попали. С баклажки я начала промывать его голову, завязала своим свитером. Он потерял сознание, потом проснулся, говорит - где мы, что случилось. Обратно теряет сознание. И говорит: "Спина!", кричит :"Спина!". И нас начали обратно обстреливать.

У цей час наш дрон кружляв над дівчиною. Бійці намагалися показати - ховайтеся до ями, викопаної поруч для маскування техніки. Та перелякана дівчина не зрозуміла.

Валерія Пономарьова, постраждала:

Я орала, пакетом махала. Красным пиджаком своим махала, что помогите, кричала повсюду. Что мы не военные, мы гражданские. Когда квадрокоптер прилетел, он мне что-то показывал. Я не понимала.

Підійти ближче й евакуювати пару було неможливо, розповідають військові. Загинули б усі.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління ГУ НПУ в Харківській обл.:

Наш захисник проявляє кмітливість і направляє на це місце інший квадрокоптер, на якому закріпив аркуш білого паперу, на якому написав три слова "йди за мною".

Так Валерія пішла за дроном. Він вивів дівчину до українських військових. Щойно Валерія відійшла, як біля автівки вже були російські військові. Нишпорили в речах. А Андрія, думаючи, що він уже мертвий, викинули в канаву.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління ГУ НПУ в Харківській обл.:

Вони вважали, що вони його вбили. І вчинили так, як вчинили звірі. Чоловік пролежав у ямі більше як 30 годин без свідомості. Потім по його свідченнях, стало відомо, що він проснувся десь вночі, прокинувся, прийшов до тями від того, що йшов дощ - йому стало холодно. Він якимось дивом підліз до автомобіля, відкрив багажник заліз в багажник автомобіля, укутався ковдрою і так переночував.

Зранку Андрій отямився і зміг вийти на позиції наших військових. А за кілька місяців після звільнення Ізюма, здавалося б неможливе, зробили правоохоронці. Вони ідентифікували російського військового, який розстріляв авто пари. Під час одного з перехоплень телефонних розмов - правоохоронців вразила зухвала розповідь молодого окупанта, який своїй дружині хвалився, як він вбив людину.

- Я людей, человека убил... - Ты убил? Хохла чтоли? - Да, да, да. - А че, он пришел туда, куда не надо или чё? - Короче, машина ехала, я 30-й п-данул как бы с БМП, там женщины оказались.

Сергій Болвінов, начальник слідчого управління ГУ НПУ в Харківській обл.:

Кіберполіцейські нам допомогли, вони встановили разом слідчими особу вбивці. Ним виявився командир мотострілецької роти 26-річний, мешканець міста москва.

Його звуть Клим Кержаєв. Заочно росіянину вже оголошено підозру у скоєнні кримінального злочину - порушення законів війни. Українські правоохоронці впевнені, що він рано чи пізно отримає покарання в українському або міжнародному суді.