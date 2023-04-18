"У звіряток все добре": Машуковський виправдався за відео з морськими котиками [ Редагувати ]
Блогер Олег Машуковський вирішив виправдатися за скандальне відео з морськими котиками. Через ролик його звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами.
В Instagram-stories Олег заявив, перш ніж вирушити в дельфінарій Немо в Одесі, він зателефонував керівництву і поставив дуже багато запитань щодо тварин і того, як вони живуть, харчуються, чи є ветеринари.
– Я себе так заспокоїв, що у звіряток усе добре. Я до них прийшов, подивився які вони комунікабельні. Коли тільки прийшов, дельфіни почали гратися, кидати мені м’яч, тренер не просив їх цього робити. Морські котики теж дуже контактні… У мене не було на той момент жодної думки, що це може бути якось ненормально, – став виправдовуватися Машуковський.
Він додав, що йому багато людей написало і пояснило, чому це ненормально і чому не варто так робити. Зізнається, після подивився на всю ситуацію з іншого боку і до цього ніколи не був у дельфінарії.
Запевняє, дуже любить тварин і ніколи б нічого не зробив того, що могло б заподіяти їм шкоду, але розуміє іншу сторону цієї ситуації. Тому визнав, що з його боку не правильним було публікувати відео на показ.
– Є як нормальні люди, так і не дуже. Вибачаюся за те, що міг зачепити ваші почуття, – сказав Машуковський.
У підсумку блогер зазначив, що морські котики 80% свого життя живуть на суходолі і для них нормально гуляти на території набережної. А те, що готель Немо здає тварин в оренду – це не правда і лише чутки.
– Ні! Такого немає. Такої опції немає, щоб взяти в оренду тварину. Вони живуть у дельфінарії, де їм безпечно, просто гуляли і прийшли в наш номер… Буду більш усвідомленим у цьому питанні, – запевняє Олег.
Відео з морськими котиками Машуковський прибрав зі своєї сторінки, проте воно разом з іншими подібними встигло розлетітися мережею.
Крім того, з’явився і коментар самого готелю "Немо" щодо скандалу.
Дельфінарій стверджує, що їхні тварини – "соціальні істоти", які народилися не в дикій природі. Працівники "Немо" говорять, що спілкування з людьми для них – життєва необхідність.
- Щоденно тренери зі своїми улюбленцями виходять на прогулянку дельфінарієм, готелем та прилеглою територією під відкритим небом. Вони обожнюють погрітися на сонечку, гуляють по газону, завжди з зацікавленістю та допитливістю обстежують нову локацію. Іноді, на прогулянці, їм зустрічаються люди, для соціальних тварин – це цікаво і завжди викликає приємні емоціі.
У скандалі дельфінарій звинуватив "зоорадикалів-веганів", які нібито навмисно та заради хайпу систематично розповсюджують фейки, які направлені на створення нетерпимості до будь-якого способу утримання тварин. Крім того, "Немо" пояснив, як котики опинилися в готельному номері з блогерами.
- Стосовно "горячого випадка", що внаслідок грубої маніпуляції визвав шквал емоцій та негативних відгуків, маємо пояснити, що під час прогулянки нашого котика з його тренером по території готелі, вони несподівано зустріли блогерів, з якими вже встигли подружитися до цього. Та разом з ними з‘єдналися та зняли відео під накладенний звук для того щоб показати людям, наскільки наші котики суспільні, полюбляють гратися з людьми та як позитивно відносяться до гри з людьми.
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