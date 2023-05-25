Коаліція винищувачів: хто дасть Україні літаки F-16 [ Редагувати ]
Чекають військові зараз й на сучасні винищувачі F-16. Після саміту Великої Сімки, де принципово було прийнято рішення щодо надання Києву літаків, щодня лунають заяви від світових лідерів - хто і чим може бути корисним Києву в міжнародній авіаколіції. Йдеться, не лише про бойові машини. А й насамперед про підготовку пілотів. Ми спробували підрахувати потенційні надбання. Тетяна Логунова - далі.
Винищувачі, винищувачі й ще раз винищувачі. Останні пів року це слово лунало на всіх зустрічах Володимира Зеленського із західними партнерами. Україна просила бойову авіацію. Союзники спочатку відповідали "ні", потім "побачимо", і нарешті сказали майже "так".
Джо Байден, президент США:
Сполучені Штати разом із союзниками збираються розпочати навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
Навчання пілотів - це ще не відправка літаків в Україну. Але перший крок до неї. І недвозначний натяк - винищувачі будуть. В іншому разі, навіщо витрачати гроші та ресурси на підготовку?
Так само "зелене світло" від Сполучених Штатів розтрактували й міжнародні експерти. Вже кілька днів у західних ЗМІ обговорюють: коли Україна зможе реально отримати винищувачі, скільки, хто дасть літаків і допоможе з підготовкою пілотів.
Які країни передадуть Україні винищувачі поки незрозуміло. Теоретично F-16 є у Сполучених Штатів, Нідерландів, Бельгії, Данії, Греції, Польщі та Португалії. На практиці - жодна з цих держав поки не пообіцяла дати нам машини. Утім, офіційний Київ очікує, що першими будуть Нідерланди. Хоча б тому, що днями уряд скасував угоду про продаж своїх F-16 одній із приватних компаній.
Вопке Хукстра, міністр закордонних справ Нідерландів:
Повторю те, що я вже казав, що стосується Нідерландів, у нас немає жодних табу.
Аналогічна позиція й у Данії. Жодних табу, але остаточне рішення пізніше.
Троельс Лунд Поульсен, в.о. міністра оборони Данії:
Лише восени ми будемо обговорювати можливу передачу винищувачів F-16.
Утім, спершу треба підготувати пілотів. І тут охочих значно більше. Організувати навчання вже зголосилися Франція, Велика Британія, Данія, Бельгія, Нідерланди, Португалія. Чим допомогти - думає Німеччина.
Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:
Наразі ми вивчаємо кілька можливостей, як ми можемо допомогти.
Усі деталі наразі узгоджуються. Утім, Пентагон підтвердив: знайомитися з F-16 українські пілоти будуть в Європі. Навчання почнеться влітку. А перші винищувачі Київ може отримати вже за кілька місяців - тобто, восени. Усі питання будуть вирішуватися в рамках міжнародної коаліції винищувачів, створення якої таки добилася Україна.
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