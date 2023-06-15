"За три дні понад 300 загиблих": окупант в істериці через втрати в армії рф (перехоплення) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російський військовий на Лиманському напрямку поскаржився своєму знайомому на значні втрати в підрозділі і попросив поховати його, якщо він загине.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"Я під Лиманом, мене це задовбало, нас "Градами" та далекобійними поливають", - поскаржився росіянин.
Також він додав, що у разі чого, його треба буде поховати. Його співрозмовник не зрозумів, звідки у нього такий негативний настрій.
"Розумієш, тут за три дні 320 людей (загинуло - ред.). Ну а там може і більше, я не знаю, кажу приблизно. У мене бронежилет, як решето", - додав окупант.
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