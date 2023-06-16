Міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового посла в Україні. Ним став Мустафа Левент Більген.

Про це повідомляє видання Anadolu Agency.

"Мустафа Левент Білген призначений послом у Києві", - повідомляє видання з посиланням на дипломатичні джерела.

Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.

З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.