Туреччина призначила нового посла в Україні - ЗМІ [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового посла в Україні. Ним став Мустафа Левент Більген.
Про це повідомляє видання Anadolu Agency.
"Мустафа Левент Білген призначений послом у Києві", - повідомляє видання з посиланням на дипломатичні джерела.
Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.
З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.
Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.
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