У пʼятницю, 7 липня, президент України повідомив про те, що під час зустрічі з Головою Палати депутатів Парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою подякував за підтримку України та важливі рішення нижньої палати парламенту.

Ми обговорили необхідність санкційного тиску на росію в межах ЄС та інших міжнародних організацій, а також взаємодію в реалізації курсу України на повноправне членство в ЄС і НАТО. Сподіваємося на максимально активну позицію із цих питань Палати депутатів Парламенту Чехії.

"Окремо хочу подякувати за надання гуманітарної допомоги та за активну позицію Чехії з питання відбудови України", - додав він.