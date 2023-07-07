Зеленський подякував Чехії за підтримку та важливі рішення [ Редагувати ]
У пʼятницю, 7 липня, президент України повідомив про те, що під час зустрічі з Головою Палати депутатів Парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою подякував за підтримку України та важливі рішення нижньої палати парламенту.
Ми обговорили необхідність санкційного тиску на росію в межах ЄС та інших міжнародних організацій, а також взаємодію в реалізації курсу України на повноправне членство в ЄС і НАТО. Сподіваємося на максимально активну позицію із цих питань Палати депутатів Парламенту Чехії.
"Окремо хочу подякувати за надання гуманітарної допомоги та за активну позицію Чехії з питання відбудови України", - додав він.
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