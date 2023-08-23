Офіційно: Євген Пригожин загинув [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув під час аварії літака у Тверській області.
Повідомляється, що розбився й Дмитро Уткін, права рука ватажка найманців.
Так, було оприлюднено список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer - 135 (EBM-135BJ).
За даними авіакомпанії, на борту були такі пасажири:
- Сергій Пропустін – бойовик ВПК "Вагнера";
- Євген Макарян – бойовик ВПК "Вагнера";
- Олександр Тотмін;
- Валерій Чекалов – заступник Пригожина;
- Дмитро Уткін – командир ППК "Вагнера";
- Микола Матусєєв;
- Євген Пригожин - ватажок ВПК "Вагнера".
А також члени екіпажу:
Олексій Левшин, командир;
Рустам Карімов, другий пілот;
Крістіна Распопова, бортпровідник.
Також у заяві Росавіації йдеться про те, що виконання польоту літака Embraer-135 "здійснювалося на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".
Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.
При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.
Пізніше повідомлялось, що Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи.
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