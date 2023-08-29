В сучасному світі, де технологічний прогрес стрімко розвивається, бездротові пристрої стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя.

Клавіатури та миші, які раніше були обмежені проводами, тепер здатні працювати в режимі бездротового зв'язку, пропонуючи зручність та мобільність, а також повну крос-платформерність – вона однаково підходить як для Windows, так і для macOS.

Серед цих інноваційних рішень з’явилась новинка - бездротовий комплект клавіатури та миші A4Tech FB2535C, який не лише відповідає сучасним стандартам, а й надає можливість вибору між двома різними способами підключення: Bluetooth та радіо 2.4 ГГц.

Бездротовий комплект A4Tech FB2535C з комбінованим способом підключення відкриває нові можливості для користувачів, дозволяючи підлаштовувати своє робоче середовище під власні потреби.

"Подробиці" розглянуть усі переваги та недоліки комплекту, а також звернемо увагу на функціональні можливості, які впливають на його ефективність та зручність у використанні.

Технічні характеристики

Клавіатура:

Робочий діапазон: до 5-10 м

Підключення: комбіноване Bluetooth/2.4 ГГц

Кількість підключень: 4 пристрої (BTх3, 2.4 ГГц х1)

Батарея: 1 лужна батарея типу АА

Термін служби батареї: близько 650 годин (12 місяців)

Розміри: 396 х 145 х 25 мм

Мишка:

Сенсор: оптичний

Робоча відстань: 5-10 м

Підключення: комбіноване Bluetooth/2.4 ГГц

Мульти-пристрій: 3 пристрої (BT х2, 2.4 ГГц х1)

Частота опитування: 125 Гц

Роздільна здатність: 1200-1600-2000-2400 DPI

Кнопки: 6

Дизайн: анатомічний під праву руку

Розмір: 105 х 70 х 42 мм

Вага: 91 г

Упаковка

Поставляється комплект у картонній коробці із фірмовим оформленням. На фронтальній частині нанесена фотографія самого комплекту.

Зворотня сторона демонструє можливості A4Tech FB2535C, яких тут чимало. Праву частину тильної сторони займає інструкція із комбінацій клавіш на клавіатурі.

Усередині знаходиться клавіатура, запакована у поліетилен, мишка, яку помістили в окрему картонну коробочку, батарейка для клавіатури, зарядний кабель Type C для миші та USB-подовжувач для радіопередавача.

Цікаво також те, що у комплекті йде інструкція, яка виявилась достаньо великою, адже має комплект має досить багато режимів роботи цілих 16 різноманітних корисних комбінацій клавіш.

Варто зазначити, що комплект може працювати як окремо, так і разом. Тому кожен пристрій має власний 2,4 ГГц передавач, тому, не залежить один від одного.

Дизайн та ергономіка клавіатури

Клавіатура A4Tech FB2535C, має доволі незвичний дизайн, який навіть спершу буде непомітний пересічному користувачу.

Вона має низькопрофільні клавіші острівного типу із "шоколадними" кейкапами, як їх називає виробник. Так, це "мембранка", але через таку будову вона майже беззвучна під час роботи – натискання ледь чутно через низький хід кейкапів.

Самі клавіші мають матове покриття із текстурованою поверхнею, яка цупко відчувається кінчиками пальців та має добре зчеплення із шкірою. Тому разом із ультратонкою конструкцією кейкапів, клавіаитура забезпечує чіткий та зручний набір тексту.

Клавіатура є повноцінною із цифровим блоком. Але її ширина 396 мм, що ставить її у ряд із компактними моделями, через це стрілочний блок зміщений під Enter. Тому клавішний блок PG Up/PG Down розташувався вертикально – їх розташування вимагатиме звикання.

Характерною особливістю є те, що клавіатура універсальна та має комбіновану розкладку під Windows, macOS та навіть Android. Вона має як характерні нанесені надписи Apple, так і стандартні під Microsoft. Тому A4Tech FB2535C ідеально підходить тим, хто часто змінює тип пристроїв.

Цікавою особливістю конструкції A4Tech FB2535C також є те, що у клавіатури є отвір, який є тримачем для смартфонів чи планшетів. У випадку смартфонів, то їх можна поставити як вертикально, так і горизонтально.

А от планшети поміщаються лише вертикально і то лише ті, які мають діагональ дисплею до 9,7", тобто iPad та iPad mini поміститься, а от iPad Air або iPad Pro уже ні.

У такому випадку клавіатура виступає не тільки підставкою, а може підключатись до смартфонів та планшетів через Bluetooth. Причому клавіатура вміє запам’ятовувати до трьох пристроїв та вміє перемикатись між ними комбінаціями клавіш Fn+7,8,9,0. Тобто, для прикладу, можна підключити її до ПК, MacBook, iPad та Android TV і перемикатись між ними.

Також на передньому торці є виїмка, де розташувався перемикач живлення та кнопка бездротового режиму 2,4 ГГц та Bluetooth.

Працює клавіатура від однієї батарейки АА, яка схована на дні під кришечкою. Там же є місце для USB-"свистка" для роботи у радіорежимі. Єдине що не вистачає – додаткових ніжок для підняття нахилу.

Дизайн та ергономіка мишки

У комплекті A4Tech FB2535C мишка виявилась анатомічною під праву руку. Тому в неї зручний профіль: є виїмка під великий палець, а форма із нахилом управо робить її комфортною для тримання, повторюючи анатомію долоні.

Розміри мишки середні, тому вона підійде під любі долоні, як дитячі, так і дорослі.

Клавіш тут шість: дві основні, одна під коліщатком, дві для великого пальця та ще одна посередині, яка перемикає роздільну здатність лазерного сенсора: 1200/1600/2000/2400 DPI.

Знизу розташований механічний перемикач живлення, та кнопка перемикання режимів підключення: два профілі Bluetooth та один радіо 2,4 ГГц. Причому Bluetooth-профілі мають синій та червоний кольори, а радіорежим мерехтить синьо-червоним.

Також є окремий отвір під USB-"свисток", який додатково тримається на магніті.

Живиться мишка від вбудованого акумулятора, який підзаряджається від USB Type-C кабеля.

Варто зазначити, що основні клавіші мишки клацають дуже тихо, тому ідеально підходять для офісного режиму роботи.

Загальні враження

Набір виявився досить цікавим та підходить для дуже широкого спектру задач. A4Tech FB2535C підійде як для домашнього, так і для офісного використання. Він тихий, працює із кількома пристроями одночасно, мишка має приємну анатомічну будову, а клавіатура доволі компактна та підходить для Windows/Mac/Android пристроїв одночасно.

Стабільність підключення чудова. Але має кілька особливостей підключення. Якщо у режимі радіо 2,4 ГГц комплект підключається автоматично без додаткових налаштувань, то Bluetooth вимагає окремого підключення клавіатури та мишки. Причому по Bluetooth треба обирати вільні слоти перемикання. Також різниться кількість одночасних підключень – у клавіатури на одне більше, тому останнє краще використовувати для планшету, де мишка не особливо потрібна.