Люди з інвалідністю, військовослужбовці, ветерани військової служби та правоохоронних органів, а також деякі інші категорії населення можуть безоплатно отримати засоби реабілітації.

Про це повідомляє Український ветеранський фонд.

Програма передбачає отримання протезно-ортопедичних виробів, включно з взуттям, засобів для самообслуговування та догляду, допоміжних засобів для пересування тощо.

Для отримання допоміжних засобів реабілітації необхідно надати посвідчення особи, висновок комісії (медико-соціальної експертної, лікарсько-консультативної або військово-лікарської залежно від категорії особи), індивідуальну програму реабілітації та інші підтверджуючі документи.

Де подати заявку

Засоби можна також придбати самостійно за медичними показаннями з подальшою компенсацією вартості відповідно до граничних цін, затверджених Мінсоцполітики.

Заявку на забезпечення засобами реабілітації або виплату компенсації можна подати через органи соціального захисту населення, ЦНАП або електронний кабінет особи.

Додаткову інформацію можна отримати за номером: 0 800 332 029.

Нагадаємо, навіть під час загальної мобілізації є категорії чоловіків, які вважаються непридатними до військової служби за станом здоров'я. У серпні 2023 року Міністерство оборони звузило перелік хвороб, що давали відстрочку від армії.