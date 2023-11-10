На Закарпатті півторарічна дівчинка потрапила під колеса вантажівки та загинула через п'яну маму, яка відволіклася. Про це повідомляє обласна поліція.

Трагедія сталася 9 листопада близько 16:20 у селищі Ясіня Рахівського району. На дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки "Урал", мешканець села Чорна Тиса, скоїв наїзд на малолітню дитину.

Правоохоронці опитали очевидців, переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева мешканка зі своєю півторарічною дитиною.

Коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дитиною, дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги, де потрапила під колеса вантажівки.

Дитину з місця події госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак, від отриманих травм, вона померла.

Водія освідували - за кермом чоловік перебував тверезий. Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також співробітники поліції освідували і маму загиблої дитини: у її крові зафіксовано 1,7 проміле алкоголю.

Оскільки жінка була у стані алкогольного сп’яніння, її дії в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ). Максимальне покарання, яке загрожує жінці - до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні на Закарпатті за загадкових обставин вбили співробітника військкомату.