Триває збір підписів про присвоєння почесного звання "Герой України" (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України 45-го окремого стрілецького батальйону в/ч 4062 Халоімову Андрію Володимировичу (позивний "Кот").

Команда "Подробиць" закликає підтримати петицію.

Халоімов Андрій народився 16.09.1991 року в м. Києві, де все своє життя проживав, навчався та працював. До 2015 року здобував освіту за напрямом "IT-технології", а вже з листопада 2015 року за власною ініціативою був призваний для проходження строкової військової служби і направлений у військову частину ТО500. В 2018 році був направлений на навчальні (спеціальні) збори, тривалістю 30 діб, при військовій частині А1815.

Вже з 27 квітня 2022 року Андрій добровільно подав документи до військкомату Солом’янського району м. Києва та на підставі Указу Президента України №69/22 від 24.02.2022 призваний у Збройні Сили України за мобілізацією. З червня 2022 року Андрій перебував на передовій, так званому "нулі" (поблизу селища Новобахмутівка, Очеретинської ОТГ, Покровського району, Донецької обл.).

Проявив себе справжнім патріотом України, сміливим, відповідальним, мав велику повагу і авторитет у побратимів, при нагоді любив пожартувати. Завжди, одним із перших викликався на допомогу з евакуації поранених та загиблих побратимів. Не вагаючись прийняв участь у двох штурмових діях свого підрозділу (19.09.2022 та 06.10.2022), де проявив себе найкращим чином.

В жовтні 2023 року, Андрій разом зі своїми побратимами, прибули задля виконання чергового бойового розпорядження та зайняли нову позицію в селищі Степове, Очеретинської ОТГ, Покровського району, Донецької обл. Основний натиск ворожих сил був направлений на встановлення вогневого контролю за ділянкою залізничних колій, що ведуть до м. Авдіївка.

22 жовтня 2023 року, Андрій прийняв свій останній бій. Під шаленим артилерійським і мінометним обстрілами, підступний уламок ворожої міни раптово обірвав життя воїна ЗСУ Халоімова Андрія з позивним "Кот". Того дня військо ЗСУ назавжди втратили ще десятьох найкращих Синів України.

Халоімов Андрій з честю та мужністю виконував свій обов’язок та залишився вірним присязі українському народу та Україні! Він був чудовим чоловіком, сином та братом, надійним побратимом. Вся його родина, друзі та побратими пишаються Андрієм, вважають, що він справжній Герой та заслуговує на найвищу державну нагороду України – звання Герой України!