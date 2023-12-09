Керівник відділу продажів міжнародної платіжної системи 4bill Дмитро Рукін та його партнери Назар Янко та Сергій Ганін підозрюються у масштабному розкраданні грошей компанії, повідомляє "Багнет".

Наприкінці минулого тижня Головне слідче управління НПУ відкрило кримінальне провадження за ч. 3,4 ст. 190 КК (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та в особливо великих розмірах або організованою групою). Як повідомило джерело в керівництві 4bill, виробництво було відкрито після проведення внутрішнього аудиту в компанії, яка виявила численні порушення працівників.

«Були знайдені системні і необачно зухвалі дії проти компанії з боку Рукіна. Його разом із спільниками Назаром Янко та Сергієм Ганіним спіймали на гарячому. По суті мова йде про розкрадання обігових коштів компанії, у деяких випадках у змові з менеджерами мерчантів. Також викрито масові випадки манипуляцій із завищенням або заниженням тарифів для мерчантів та отриманням відкатів для себе на шкоду інтересам компанії та клієнтів. Вкрадені кошти виводили на свої карти та карти найближчих родичів. Працювали групою, куди крім Рукіна входили його «молодші партнери» Янко та Ганін, узгоджено і хвацько, проте недовго, внутрішня безпека їх швидко вирахувала та нейтралізувала», - зазначає джерело.

За словами співрозмовника, зловмисники фактично здійснили рейдерське захоплення регіонального філіалу 4bill, ввівши в оману локальних співробітників іспанського офісу (які б знаючи правду ніколи б не погодилися на участь у злочині – ризикуючи втратити власну репутацію на ринку), і тепер намагаються працювати під брендом LaFinteca, створивши низку компаній у

декількох країнах.

«Вони встигли відкрити на свої імена чотири компанії, на які виводились злочинні кошти – Victo Postanova Sociedad Limitada в Іспанії, Softintegra Holding Limitada та La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA у Бразилії, Pagos Nacionales S.A.C – в Аргентині. Гадаю, що вже найближчим часом до правоохоронців цих країн надійде відповідний запит щодо відмивання коштів і незаконної діяльності відкритих шахраями компаній. Зі свого боку ми вже попередили наших партнерів про ризики співпраці з злочинцями», - зазначає представник 4bill. Iнцидент жодним чином не вплине на роботу компанії.

«Треба розуміти, що це людський фактор, який може виникнути у будь-якому бізнесі. Тому важливі запобіжники, які дозволяють швидко виявляти та нейтралізувати подібні випадки. Рукін, Янко та Ганін наробили багато боргів, втім все це вже оперативно закрито і вирішено, компанія працює у звичайному режимі», - повідомив співрозмовник.

Він зауважив, що у компанії очікують, що найближчим часом слідство застосує всі передбачені законодавством заходи проти колишніх співробітників.

«Їх кар’єра у фінансовому секторі завершена, і найближчим часом їм буде оголошена підозра. Наскільки мені відомо, вони зараз намагаються сховатися від правосуддя в інших країнах», - резюмує співрозмовник.

Нагадаємо, 4bill — одна з провідних платіжних систем, що працює з сайтами, мобільними додатками і сервісами. 4bill є глобальним інтегратором платіжних послуг і партнером найбільших міжнародних фінансових інституцій.