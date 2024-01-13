NASA представило експериментальний надзвуковий літак X-59 (фото, відео) [ Редагувати ]
Корпорація Lockheed Martin разом із NASA представили експериментальний надзвуковий літак X-59, який зможе подолати звуковий бар'єр зі зниженим рівнем шуму. Презентація відбулася на заводі в Каліфорнійському Палмдейлі.
Літак X-59 розроблявся у рамках програми Quesst. У NASA пояснювали, що проект допоможе у зусиллях зі зняття заборони на комерційні надзвукові польоти. Обмеження на такі види польотів діють понад 50 років через сильний шум.
Розробка X-59 розпочалася у 2019 році, збірка завершилася у 2021-му. Перший тестовий політ заплановано на кінець весни чи літо цього року.
Очікується, що X-59 літатиме зі швидкістю, яка в 1,4 рази перевищує швидкість звуку, або 925 миль (1488 км) на годину.
This week at NASA:— NASA (@NASA) January 13, 2024
- #Artemis mission updates
- Unveiling our X-59 supersonic plane
- Announcing a climate record
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Нагадаємо, NASA на рік відклало запуск першої пілотованої місячної місії "Артеміда-2".
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