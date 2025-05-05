У квартирі у Києві вибухнула граната, господаря госпіталізували [ Редагувати ]
У ніч на 5 травня в Оболонському районі Києва у квартирі вибухнула граната, мешканця шпиталізували. Про це повідомила поліція Києва.
"Подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.
Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - повідомили правоохоронці.
Столичні телеграм-канали пишуть, що вибух на Оболоні пролунав близько третьої години ночі. Під будинок на вулиці Прирічній зʼїхалися пожежники, швидка та поліція.
Нагадаємо, у вихідні у селі під Мукачевом на Закарпатті під час застілля вибухнула граната, є загиблі.
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