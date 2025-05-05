У ніч на 5 травня в Оболонському районі Києва у квартирі вибухнула граната, мешканця шпиталізували. Про це повідомила поліція Києва.

"Подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна.



На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.



Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - повідомили правоохоронці.

Столичні телеграм-канали пишуть, що вибух на Оболоні пролунав близько третьої години ночі. Під будинок на вулиці Прирічній зʼїхалися пожежники, швидка та поліція.

Нагадаємо, у вихідні у селі під Мукачевом на Закарпатті під час застілля вибухнула граната, є загиблі.