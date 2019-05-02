Майк Помпео та Ангела Меркель обговорять українське питання наступного тижня.

7 травня Держсекретар Сполучених Штатів прибуде до Берліна, де зустрінеться з канцлеркою Німеччини та міністром закордонних справ Гайко Маасом. Згідно з офіційною заявою Держдепартаменту США, серед основних тем зустрічі - ситуація в Україні. Також збираються обговорити питання, пов'язані з Росією, Китаєм, Сирією та Західними Балканами.