Якщо міжнародний спалах пташиного грипу пошириться на поголів'я свиней у Європі, вони стануть "небезпечною вірусною лабораторією", оскільки від свиней патоген може передаватися людині. Про це заявив виконавчий директор Європейського союзу з питань безпеки харчових продуктів (EFSA) Бернард Урл в інтерв'ю Financial Times.

Спалах H5N1 в США почався минулої весни і поширився як на птахів по всій країні, так і на молочну худобу в 17 штатах. Це призвело до загибелі мільйонів свійських птахів, зростання дефіциту яєць та різкого стрибка цін на них.

Американська влада повідомляла і про випадки зараження серед людей, у тому числі про один зі смертельними наслідками. Торік підтвердилися два випадки зараження свиней у штаті Орегон.

Водночас у Європі вірус торкнувся птахів та овець. У Великій Британії також повідомляли про випадки зараження людей.

Пташиний грип вражає органи дихання та травлення у птахів. Летальність становить близько 56%. Вірус може давати ускладнення на серці та нирки, уражати головний мозок, а також швидко призводить до пневмонії.

"Пташиний грип, безумовно, є особливим випадком у тому сенсі, що він усе більше поширюється від птахів до ссавців", - сказав Урл і наголосив, що в Європі ситуація з H5N1 "відносно добре контролюється".

Він попереджає, що Європа має перебувати у стані підвищеної готовності через ризик передачі вірусу свиням, оскільки потенційно в цьому випадку він може обмінятися генетичним матеріалом з людським грипом і стати таким, що передається між людьми.

Європейська влада вживає заходів для запобігання пандемії, включаючи закриття ферм та моніторинг штамів, які переносять перелітні птахи. Серйозною проблемою є зростання кількості стійких до антибіотиків патогенів у тваринництві.

Вчені вважають, що саме свині становлять особливу небезпеку, оскільки можуть переносити патогени як від птахів, так і людей. Поки що вірус H5N1 небезпечний лише для людей, які взаємодіють з зараженими птахами.

У Європі поголів'я свиней майже вдвічі більше, ніж у США - 133,6 млн голів проти 75,8 млн. У Китаї - майже 400 млн.

Серед інших небезпечних захворювань тварин у Європі вчені називають африканську чуму свиней, блютанг (потенційно смертельне для овець та оленів) та ящур. Спалах останнього стався у січні в Німеччині вперше майже за 40 років.

Пізніше випадок зараження виявили в Угорщині та Словаччині, що спричинило забій тисяч тварин, а також часткове закриття кордонів між країнами.