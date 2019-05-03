ОБСЕ зафиксировала на Донбассе российскую станцию разведки [ Редактировать ]
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе российскую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1".
Об этом стало известно из данные отчета СММ.
"2 мая 2019 года БПЛА малого радиуса действия зафиксировал на западной окраине населенного пункта Первомайск (58 км к западу от Луганска) переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1", - указано в отчете.
Использование станции разведки дважды удалось зафиксировать и на оккупированной территории Луганской области. В 2015 году артиллерийские подразделения российских оккупационных войск в Луганской области использовали эту станцию. Указано, что в марте 2016 года были найдены доказательства, что российская станция ПСНР-8 находится на вооружении так называемой "10-й артиллерийской бригады" "ЛНР".
Ранее мы писали о том, что возле Лебединского боевики вели огонь из гранатометов, а также оккупационные войска размещают тяжелую технику на Донбассе.
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