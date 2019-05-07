На свята активізувалися квартирні шахраї. Вони обіцяють людям здати житло, беруть гроші і зникають. Схема працює здебільшого у великих містах. Лише у столиці від початку року зафіксовано 70 випадків.

Як не зіпсувати відпустку і не потрапити на гачок аферистів - з'ясовувала Олена Зоріна.

Вони з чоловіком хотіли орендувати однокімнатну квартиру в Одесі. Та натомість - потрапили на гачок аферистів.

"Стоимость квартиры была ниже рыночной. Но при этом, были классные условия. Собственно, я позвонила, ответил женский голос: "сейчас я в отъезде, буду после выходных либо там после понедельника-вторника", - розповідає Антоніна Карагіаур, постраждала від квартирних аферистів.

Аби квартиру точно залишили за родиною, Антоніна запропонувала аванс.

"Скинули мы ей 500 гривен, но в назначенный день, когда надо было смотреть квартиру, мы ей звонили - и уже телефон не работал", - розповідає Антоніна Карагіаур, постраждала від квартирних аферистів.

Типова шахрайська схема, - каже експерт з нерухомості Анатолій Топал. Кожна десята пропозиція житла в інтернеті - "липова". Він і сам колись потрапляв у схожу халепу, коли їхав до Харкова у відрядження. Аферисти працюють злагоджено і доволі спритні.

"Ви будете виїжджати з сім'єю, дзвоните, вам кажуть: треба забронювати, небагато - тисячу-дві-три гривень киньте на картку. Ми вам на "вайбер" скинемо навіть фоточки своїх паспортів, навіть право власності можуть вислати", - розповідає Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

Львів, Одеса, Харків, Дніпро і, звісно, Київ - великі міста. Особливо популярні як серед туристів так і серед квартирних шахраїв. Подобова оренда і довгострокова - немає різниці. Для кожного клієнта в аферистів свій підхід. Заробіток - тисячі гривень.

"Орендар приходить в офіс для того, щоб укласти договір про оренду житла, або ж кімнати окремої в помешканні і в самому безпосередньо договорі зазначається, що надано, так би мовити, "інформаційні послуги", - пояснює Юрій Найдюк, оперуповноважений управління карного розшуку ГУ Нацполіції у м. Києві.

Є й інші. Головне чим приваблюють, це - ціна…

"Якщо там вам покажуть, що в Одесі в Аркадії, чи там на площі Ринок у Львові, чи на Майдані Незалежності у місті Київ можуть за 200-300 гривень здати квартиру двокімнатну, чи за 500 трикімнатну на добу - треба розуміти, що це із ряду не наукової фантастики", - зазначає Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

Упіймати на гарячому аферистів вкрай складно. Вони змінюють адреси офісів і номери телефонів.

"Людина приходить, вселяється в квартиру, в нього немає ані фото, ані прізвища, ані ім'я. Бо шахраї частіше за все не надають свої реальні документи. Краще перевірити документи на квартиру, тоді ви можете заїхати, підписати договір оренди", - зазначає Віталій Маньків, адвокат.

Убезпечити себе можна. Перше, на що експерти радять звертати увагу - це фото під оголошеннями.

"Ось оголошення - ми власники, зв'язуйтесь з нами. Давайте пошукаємо, чи відповідає це фото дійсності - і ми бачимо, що це фото з сайтів по дизайну, по продажу меблів", - радить Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управляючих нерухомістю.

А ще уважно читати договір. І в жодному разі наперед гроші не перераховувати.