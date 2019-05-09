Повітряний порушник. Більше години не працював сьогодні найбільший аеропорт Німеччини. Виліт десятків рейсів скасували, а лайнери направляли до інших летовищ. Увесь цей хаос - через безпілотник.

Тетяна Логунова розкаже подробиці.

Вильоти до Барселони, Берліна, Валенсії та багатьох інших міст скасовані. Такі повідомлення побачили сьогодні пасажири на інформаційному табло одного з найбільших аеропортів Європи - у Франкфурті-на-Майні. І цього разу - роботу повітряної гавані паралізував не страйк персоналу. А безпілотник, який залетів на територію аеропорту.

"Дрон помітили пілоти, це сталося близько 7 години ранку. Роботу аеропорту було одразу призупинено. Поліція разом з службою безпеки аеропорту перевірила територію. І коли ми переконалися, що безпілотника вже немає, дали дозвіл відновити польоти", - зазначає Реза Ахмарі, представник поліції Франкфурта-на Майні.

Що це був за дрон і чому він залетів на територію аеропорту - поки невідомо.

"Мова йде про великий дрон, скоріш за все - професійний, з розмахом крил більше метра", - наголошує Реза Ахмарі, представник поліції Франкфурта-на Майні.

Зараз Франкфуртський аеропорт працює в штатному режимі.

Поліція, тим часом, шукає власника або власників дрону. Адже за втручання у повітряний трафік, яке може загрожувати безпеці польотів, передбачено суворе покарання. Від солідного штрафу до 10 років тюремного ув'язнення.

На територію великих аеропортів дрони залітають не вперше. Зимою через безпілотники кілька днів була паралізована робота лондонського аеропорту Гетвік. Тоді свої плани довелося поміняти десяткам тисяч пасажирів.