Парламент загруз у виборчому кодексі до нього понад чотири тисячі поправок. Призупинити розгляд нардепи не можуть, не дозволяє регламент. А тим часом у президента просять саме перерви для розгляду кадрових питань.

У кого більше шансів перемогти в парламентському перетягуванні канатів - дивіться далі.

На минулому пленарному тижні Верховна Рада опинилася у довгому процесі розгляду поправок до виборчого кодексу. Їх понад чотири тисячі. Та раду просять перерватися. На відставках наполягає президент.

"Дуже просимо парламент України знайти можливість на цьому пленарному тижні розглянути ті три подання, які внесені президентом України - це про надання згоди на звільнення Луценка Ю.В. з посади генпрокурора, про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і про призначення Пристайка міністром", - говорить Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді.

У двох найбільших фракціях - БПП та "Народному фронті" - пропозиції президента не коментують. Натомість інші політсили готові підтримати Зеленського, якщо будуть не лише відставки, а й призначення.

Олег Березюк, народний депутат, "Самопоміч".

"Ми вважаємо, що ключовим моментом є відставка генпрокурора, і тут Верховна Рада просто виправить ганьбу, де абсолютно порушючи всі закони, були змінені закони і призначено людину на найвищу процесуальну посаду України людина, яка не має юридичної освіти. Беззастережне призначення СБУ керівника, та міністра закордонних справ

Олег ляшко, народний депутат, Радикальна партія.

"Ми досі не бачимо кандидатури на посаду генпрокурора, міністра закордонних справ, і інші силові відомства. Якщо є кандидатури на призначення - парламент має їх розглянути, це конституційні повноваження Зеленського , ми минулого разу не голосували за відставку Мініооборони, СБУ, Закордоних справ з однієї причини - тому що Зеленський не запропонував кандидатури на ці посади

"Треба діяти негайно. І якщо дві найбільші фракції парламенту знайшли зачіпку в тому, що президент не подав кандидатури на призначення генпрокурора і голови СБУ - президенту треба ці притензії зняти, і це означає - буквально сьогодні, максимум завтра подати кандидатури не лише на звільнення, але і на призначення силовиків", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".

І все б нічого, але допоки рада не розгляне поправки до виборчого кодексу - інші питання розглядати не можна. Безперервність прописана в регламенті.

"Є точно одна законна процедура скликання Верховної Ради і переривання розгляду виборчого кодексу - це у разі, якщо сам президент попросить парламент скликати позачергове засідання, і це залежить саме від президента, він звертається до голови ВР з письмовим поданням про скликання позачергового засідання, він може визначити порядок денний, це кадрові речі, незаконне збагачення, якісь інші речі, важливі для президента", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".

Спікер готовий скликати, але активно апелює до закону про регламент, який зараз порушувати не хоче.

"Гарантую, що я як голова Верховної Ради України невідкладно призначу день і годину для проведення позачергового засідання але було б добре отримати рішення комітетів, бо згідно закон по кожному кадровому питанню рішення комітетів", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України

Ну а поки рішення про додаткове засідання немає - рада монотонно працює над виборчим законодавством.

"Фракція нашої політичної сили цього тижня продовжить ретельну роботу над правками , аби остаточна редакція враховувала рекомендації експертів та зміцнювала демократичні стандарти виборів в Україні", - говорить Артур Герасимов, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Парламент недееспособный, парламент изначально преступный, даже если он что-то розгляне. Я зашел - человек 30 в зале, написано 300 с чем-то, опять вранье, эта Рада безусловно незаконная, и об отсутствии коалиции я говорю с 16 года", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя"

"Рада роз’їхалася працювати над виборами, жоден мажоритарник, крім мене, не приїде в сесійний зал , тому що він працює на своєму мажоритарному окрузі, тому, я за те якраз, щоб все таки вибори пройшли позачергово, для того, щоб елементарно розблокувати роботу країни, тому що зараз, фактично, є параліч виконавчої влади, президент новий, адміністрація нова, всі посади зайняті вчорашніми людьми і ми маємо параліч влади на декілька місяців", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.

Аби встигнути до 11 липня - до закінчення сесії - ухвалити виборчий кодекс, необхідно за годину розглядати 120 поправок. Проте зараз швидкість в рази нижча. А у команді президента, тим часом заявили, що глава держави розгляне можливість позачергового засідання, як тільки повернеться з відрядження.