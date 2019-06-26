Однак на цьому рішення ЦВК про відмову у реєстрації кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя" не закінчилися. Виборча комісія не допустила до участі в позачергових виборах Володимира Сальдо. Колишній мер Херсона висувався від сто вісімдесят другого округу.

За рішенням виборчої комісії, опозиціонер не має права реєструватися, адже протягом п'яти років проживав за кордоном. Втім, у політсилі з таким вердиктом ЦВК не згодні. Позов Сальдо саме у ці хвилини розглядають у шостому адмінсуді столиці.

"У 2016 році пана Сальдо було позбавлено волі шляхом незаконного поміщення в будинку у Домініканській Республіці. Ця інформація міститься у документах кримінального провадження. Тому є загальновідомою. Але ЦВК чомусь вважає, що пан Сальдо перебував за кордоном у приватних справах", - говорить Максим Макушинський, адвокат Володимира Сальдо.

"Я вважаю, що тут є політичне підгрунтя, тому що є конкуренти, які могли звернутися до комісії з пропозицією, або проханням - перевірити більш ретельно, як це робиться. І ще одна ситуація, яка підкреслює можливість їхнього політичного втручання говорить про те, що ми то якрза всі ці документи мали на руках. Тепер нам нічого не залишається, як звернутися до суду, щоб суд підтвердив наявність цих наявних документів", - говорить Володимир Сальдо, позивач.