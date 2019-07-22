"Опозиційна платформа - За життя" проти мажоритарної системи виборів - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Представники політичної сили "Опозиційна платформа - За життя" заявили: саме їхня партія була найпопулярнішим об'єктом незаконних атак.
Найбільше порушень - у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Крім підкупу, незаконної агітації та вкидання зайвих бюлетенів, були й новомодні - хибні мінування.
Члени політсили заявили - в парламенті наступного скликання боротимуться проти мажоритарної системи виборів. Оскільки, на їхню думку, саме вона відкриває можливості для фальсифікацій на місцях.
"Хочу сказать всем большое спасибо и заверить всех кто проголосовал сегодня на избирательных участках, что страна изменится она станет лучше, страна вернется на мирный путь, страна вернется к тому, что бы заботиться о людях, а не жить отдельно какой то жизнью от своих же граждан. Мы - вторая по величине политическая сила, будем залогом того, что это произойдет и все люди в ближайшее время почувствуют это облегчение", - наголосив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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