Представники політичної сили "Опозиційна платформа - За життя" заявили: саме їхня партія була найпопулярнішим об'єктом незаконних атак.

Найбільше порушень - у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Крім підкупу, незаконної агітації та вкидання зайвих бюлетенів, були й новомодні - хибні мінування.

Члени політсили заявили - в парламенті наступного скликання боротимуться проти мажоритарної системи виборів. Оскільки, на їхню думку, саме вона відкриває можливості для фальсифікацій на місцях.

"Хочу сказать всем большое спасибо и заверить всех кто проголосовал сегодня на избирательных участках, что страна изменится она станет лучше, страна вернется на мирный путь, страна вернется к тому, что бы заботиться о людях, а не жить отдельно какой то жизнью от своих же граждан. Мы - вторая по величине политическая сила, будем залогом того, что это произойдет и все люди в ближайшее время почувствуют это облегчение", - наголосив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".