"Опозиційна платформа - За життя" закликає покарати винних у фальсифікаціях на виборах [ Редактировать ]
Спроби фальсифікувати вибори у 49 окрузі тривають, - про це заявили у прес-службі партії "Опозиційна платформа - За життя".
Там члени окружної виборчої комісії вкотре призначають перерахунок голосів аж із 12 дільниць. При цьому вони намагаються припинити свою роботу на невизначений час і зірвати підрахунок.
У 49 окрузі з перевагою у три тисячі голосів лідирує представник "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко.
Така ж ситуація склалася й у 59 окрузі. Там під різними приводами окружна виборча комісія призначає повторний повний перерахунок голосів уже з трьох дільниць. Цим затягує встановлення результатів. У політсилі вважають це спробою підробити підсумки виборів в окрузі, де з перевагою майже у п'ять тисяч голосів перемагає представник "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Мороз.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати порушення на 52 окрузі у Торецьку
Таку вимогу до ЦВК та правоохоронних органів висуває народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська
"Опозиційна платформа - За життя" проти мажоритарної системи виборів - Юрій Бойко
Члени політсили заявили - в парламенті наступного скликання боротимуться проти мажоритарної системи виборів, оскільки, на їхню думку, саме вона відкриває можливості для фальсифікацій на місцях
Опитування українців: рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" продовжує зростати - соціологи
Центр "Соціальний моніторинг" спільно з інститутом соцдосліджень імені Яременка опитали понад 3 тисячі громадян України
Дострокові вибори у Верховну Раду: які партії подолають 5-відсотковий бар'єр - рейтинги
З'явилися результати останніх соцдосліджень щодо майбутніх парламентських виборів - які партії подолають 5-відсотковий бар'єр
"Опозиційна платформа - За життя" не допустить зрив підрахунку голосів у 49 виборчому окрузі
Спроби фальсифікувати вибори у 49 окрузі тривають. Про це заявили у прес-службі партії "Опозиційна платформа - За життя"