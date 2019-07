UPark многие украинцы называют наиболее мощным фестивалем нашей страны по звездному составу участников. В 2019 г. хедлайнерами данного мероприятия является группа оскароносного актера Джареда Лето Thirty Seconds to Mars, а также африканская хип-хоп группа Die Antwoord. Больш новостей в Разделе "Новости Киева" портала "Канала 24".

В первый день на открытии UPark зажигали британские альтернативщики Nothing But Thieves. Отметим, что на концертах в качестве зрителей присутствуют украинские музыканты. Например, лидер группы OTorvald Женя Галич взял с собой двоих детей и приучает их к громкой музыке. Самый младший ребенок Даниил даже нарядился, как рок-звезда. Присутствовала здесь также более молодая звезда нашей эстрады - солистка группы JUKO Юлия Юрина, она пришла услышать MØ (певица из Дании), так как записывала с ней фит.

Хедлайнерами первого дня фестиваля была британская группа Bring Me the Horizon. Интересно, что они уже выступали в Киеве, дело было в 2015 году. Эта английская группа основана в 2004 г. и включает в свой состав 5 участников, фронтмен - Оливер Сайкс. На название группы повлиял фильм «Пираты Карибского моря», где Джек Воробей сказал следующую фразу: "Now... Bring me that horizon". Музыканты популярны, подписаны на RCA Records и Epitaph Records, гастролируют по всему миру. Всего выпустили 5 студийных альбомов, а также 3 мини-альбома.

Надо сказать, что Bring Me the Horizon привезли в украинскую столицу мощное шоу. Под их зажигательные хиты сыпалось конфетти, звучали взрывы пиротехники и даже был салют - так Оливер Сайкс решил поблагодарить публику.

Второй день фестиваля изрядно порадовал выступлениями Thirty Seconds to Mars и Rag’n’Bone Man. Публика встретила их тепло, в основном, звучали песни из новых альбомов.

Кроме музыкальных выступлений на фестивале UPark посетителей ждут: бассейны, пляж у реки, игровая зона, разнообразные водные развлечения (SUP-борд, вейкборд), развлекательные локации на 7 га территории, вкусная и разнообразная еда.

На фестивале можно было почувствовать себя самой настоящей рок-звездой, благодаря специальной фотозоне, где установили 15 камер и сделали специальный уголок для рок-звезд. Здесь все гости UPark могли попробовать себя в роли барабанщиков, сфотографировавшись на память.

Кроме того, организаторы позаботились о создании трех бьюти-зон, в которых смогут кардинально изменить имидж либо придать своему образу немного фестивальности. Например, парни смогут немного обновить бороду, усы и сделать прически совершенно бесплатно.