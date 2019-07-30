Как в Киеве проходил музыкальный фестиваль UPark [ Редактировать ]
UPark многие украинцы называют наиболее мощным фестивалем нашей страны по звездному составу участников.
В первый день на открытии UPark зажигали британские альтернативщики Nothing But Thieves. Отметим, что на концертах в качестве зрителей присутствуют украинские музыканты. Например, лидер группы OTorvald Женя Галич взял с собой двоих детей и приучает их к громкой музыке. Самый младший ребенок Даниил даже нарядился, как рок-звезда. Присутствовала здесь также более молодая звезда нашей эстрады - солистка группы JUKO Юлия Юрина, она пришла услышать MØ (певица из Дании), так как записывала с ней фит.
Хедлайнерами первого дня фестиваля была британская группа Bring Me the Horizon. Интересно, что они уже выступали в Киеве, дело было в 2015 году. Эта английская группа основана в 2004 г. и включает в свой состав 5 участников, фронтмен - Оливер Сайкс. На название группы повлиял фильм «Пираты Карибского моря», где Джек Воробей сказал следующую фразу: "Now... Bring me that horizon". Музыканты популярны, подписаны на RCA Records и Epitaph Records, гастролируют по всему миру. Всего выпустили 5 студийных альбомов, а также 3 мини-альбома.
Надо сказать, что Bring Me the Horizon привезли в украинскую столицу мощное шоу. Под их зажигательные хиты сыпалось конфетти, звучали взрывы пиротехники и даже был салют - так Оливер Сайкс решил поблагодарить публику.
Второй день фестиваля изрядно порадовал выступлениями Thirty Seconds to Mars и Rag’n’Bone Man. Публика встретила их тепло, в основном, звучали песни из новых альбомов.
Кроме музыкальных выступлений на фестивале UPark посетителей ждут: бассейны, пляж у реки, игровая зона, разнообразные водные развлечения (SUP-борд, вейкборд), развлекательные локации на 7 га территории, вкусная и разнообразная еда.
На фестивале можно было почувствовать себя самой настоящей рок-звездой, благодаря специальной фотозоне, где установили 15 камер и сделали специальный уголок для рок-звезд. Здесь все гости UPark могли попробовать себя в роли барабанщиков, сфотографировавшись на память.
Кроме того, организаторы позаботились о создании трех бьюти-зон, в которых смогут кардинально изменить имидж либо придать своему образу немного фестивальности. Например, парни смогут немного обновить бороду, усы и сделать прически совершенно бесплатно.
по теме
Ювілейний Комік-Кон у США зібрав шанувальників фентезі з усього світу
Родзинкою цьогорічного фестивалю стала поява Тома Круза, він презентував трейлер сіквела популярного бойовика "Найкращий стрілець", що вийде на екрани наступного року
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
"Черноморские игры-2019": определились обладатели первых мест
В Скадовске с 26 по 28 июля проходил XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры"
На Черкащині триває фестиваль авіаторів-любителів
Десятки власників літаків з усіх куточків країни - представили техніку на будь-який смак: від літальних апаратів відомих конструкторів до саморобних