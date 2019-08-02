Знаки зодиака: какой вы бытовой прибор [ Редактировать ]
Мало кто знает, что у каждого знака зодиака есть своя миссия. Так, по знакам зодиака можно с легкостью определить, какой вы бытовой прибор и с каким настроением идете по жизни.
Овен - микроволновка. Вы с легкостью способны растопить самое холодное сердце, однако, не забывайте вовремя включать нужный режим.
Телец - чайник. Вы, как самовар, всегда во главе стола, все вокруг вас крутится. Воду в чайник все-таки надо вовремя подливать, а то спираль сгорит.
Близнецы - пылесос. Вы сгусток целенаправленной энергии, и способны очень многое втянуть в этот бурный круговорот, в том числе и то, что вам совсем не нужно.
Рак - телевизор. Вы щедро делиетсь с окружающими всем, что у вас есть. Вы отдаете себя людям. Но, правду говорят: "не делай людям добра, не увидишь зла".
Лев - газовая плита. Иногда вы начинаете сильно чадить, и это серьезное испытание для всех, в том числе и для вас. На самом деле все не так уж плохо, просто необходимо поставить вытяжку.
Дева - видеокамера. Вы с легкостью вмещаете в себе всю информацию и делитесь с окружающими.
Весы - холодильник. Вы хоть и холодильник, но душу греете. Невозмутимый и строгий, по вашему виду трудно догадаться, что же у вас внутри.
Стрелец - утюг. Только вы знаете до какой температуры приходится накалиться, чтобы создать эффект этого гладкого скольжения.
Скорпион - мобильный телефон. На первый взгляд кажется, что вы спокойны и никого не трогаете, лежите где-нибудь в уголку, но только до тех пор, пока кто-нибудь не позвонит.
Козерог - стиральная машина. Такую дотошность и мощь натуры, способен вынести только крепкий материал, ткань потоньше вы сможете истрепать до нитки.
Водолей - принтер. Вы сами себе хозяин жизни. В ваших руках не только личная жизнь, но и карьера.
Рыбы - компьютер. Вы вмещаете и обрабатываете сложнейшую информацию, когда поставлена такая задача, но чтобы ее поставить, нужна мышка.
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