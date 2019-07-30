Всегда люди знали, что деревья обладают невероятными свойствами, которые потрясающим способом влияют на судьбы людей. Так, некоторые деревья способны очищать энергетику, а другие же, наоборот, являются энергетическими вампирами. Астрологи советуют узнать, какое ваше дерево-покровитель, чтобы в дальнейшем вы смогли восстановить энергетическое поле.

Читайте также Какие знаки зодиака выйдут замуж в этом году

Овен

Итак, ваше дерево покровитель - сосна. Астрологи настоятельно рекомендуют Овнам выбирать одиноко стоящие деревья, у которых высокая и пышная крона.

Телец

У Тельцов дерево-покровитель - тополь. Это дерево способно восстановить энергетическое поле и убрать у вас негативные мысли. Общаться с тополем лучше на закате.

Близнецы

Ваше дерево-покровитель - яблоня. Это дерево поможет вам разобраться со всеми проблемами, а также понять, что нужно делать в дальнейшем.

Рак

Для Раков дерево-покровитель - ива. Она способна очистить энергетику и стать на путь истины.

Лев

Ваше дерево -покровитель - кипарис. Обращаться к дереву лучше на рассвете.

Дева

Девам в качестве своего энергетического помощника можно выбрать сливу, особенно в период ее цветения.

Весы

Ваше дерево покровитель - береза. Именно она способна спасти вас от всех невзгод и помочь набраться энергии и силы.

Скорпион

У Скорпионов дерево-покровитель - каштан. Общаться со своим деревом Скорпионам следует ранней весной, когда только набухают почки.

Стрелец

Ваше дерево-покровитель - кедр. Именно это дерево способно оказывать непосредственное влияние на физическое и духовное состояние.

Козерог

У Козерогов в качестве самого сильного дерева-талисмана по Зодиаку выступает груша. Людям, принадлежащим к этому созвездию, общаться с деревом звезды рекомендуют на рассвете.

Водолей

Самый сильный покровитель для Водолеев - тополь. Время для любых энергетических контактов со своим деревом для Водолеев - позднее лето.

Рыбы

Ваше дерево-покровитель - калина. Особо полезными станут плоды этого дерева. Наиболее подходящим временем для восстановления энергетического баланса у представителей этого созвездия является конец лета и начало весны.

Ранее мы писали о том, какой вы напиток по знаку зодиака.