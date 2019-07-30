Говорят, что у каждого знака зодиака есть особый дар, которым его наделил Бог. О том, что даровано каждому из нас пишет uduba.com.

ОВЕН

"Тебе, Овен, я даю мое семя первому, чтобы ты мог иметь честь посадить его. Каждое семя, которое ты посадишь, будет многократно умножаться в твоей руке. У тебя не будет времени увидеть, как семя растет, поскольку все, что ты посадишь, будет создавать еще больше того, что нужно посадить. Ты будешь первым, кто пропитает почву умов людей моей идеей. Но это не твоя работа - питать Идею или исследовать ее. Твоя жизнь - это действие, и единственное действие, которое я предписываю тебе, - это начать побуждать людей сознавать о моем творении.

За твою хорошую работу я дарую тебе чувство Собственного Достоинства."

ТЕЛЕЦ

"Тебе, Телец, я даю силу встроить семя в субстанцию. Твоя работа очень значительная, требующая терпения. Ты должен закончить все, что было начато, или семена будут пущены на ветер. Ты не должен сомневаться или передумывать посередине, или полагаться на других в том, что я прошу тебя сделать. За это я даю тебе дар Силы. Используй ее мудро."

БЛИЗНЕЦЫ

"Вам, Близнецы, я даю вопросы без ответов, с тем чтобы вы могли принести всем понимание того, что человек видит вокруг себя. Вы никогда не узнаете, почему люди говорят или слушают, но в своем поиске ответа вы обнаружите мой дар Знания."

РАК

"Тебе, Рак, я предписываю задачу научить людей эмоциям. Моя идея - чтобы ты заставил их плакать и смеяться, с тем чтобы все, что они видят и о чем думают, развивало полноту изнутри. Для этого я даю тебе дар Семьи, чтобы твоя полнота могла умножаться."

ЛЕВ

"Тебе, Лев, я даю работу демонстрировать мое творение, во всем его блеске, миру. Но ты должен быть осторожен в отношении гордости и всегда помнить о том, что это мое творение, а не твое. Ибо, если ты забудешь это, люди будут презирать тебя. В работе, которую я даю тебе, много радости, если только ты будешь делать ее хорошо. Для этого ты должен иметь дар Чести."

ДЕВА

"Тебя, Дева, я прошу исследовать все то, что человек сделал с моим творением. Ты должна внимательно рассматривать его методы и напоминать ему о его ошибках, с тем чтобы через тебя мое творение могло совершенствоваться. Чтобы делать это, я дарую тебе Чистоту Мышления."

ВЕСЫ

"Вам, Весы, я даю миссию служения, чтобы человек мог помнить о своих обязанностях по отношению к другим людям, чтобы он мог научиться сотрудничеству, а также способности обдумывать другую сторону своих действий. Я буду помещать вас везде, где есть разлад. А за ваши усилия я дам вам дар Любви."

СКОРПИОН

"Тебе, Скорпион, я даю очень трудную задачу. Ты будешь иметь способность знать умы людей, но я не разрешаю тебе говорить о том, что ты узнал. Тебе многократно будет причинена боль тем, что ты видишь, и в своей боли отвернешься от меня и забудешь, что это не я, а извращение моей идеи вызывает твою боль. Ты будешь видеть так много в человеке, что ты узнаешь его как животное, и будешь так бороться с его животными инстинктами в себе, что потеряешь свой путь. Но когда ты, наконец, придешь ко мне назад, Скорпион, у меня будет для тебя высший дар Цели."

СТРЕЛЕЦ

"Тебя, Стрелец, я прошу заставить людей смеяться, ибо среди своего неправильного понимания моей идеи они становятся ожесточенными. Через смех ты должен дать людям надежду, а через надежду повернуть их глаза назад ко мне. Ты будешь прикасаться ко многим жизням хотя бы только на мгновение, и будешь узнавать неугомонность в каждой жизни, которую ты затрагиваешь. Тебе, Стрелец, я даю дар Безграничного Обилия, чтобы ты мог распространиться достаточно широко, чтобы дотянуться до каждого темного угла и принести туда свет."

КОЗЕРОГ

От тебя, Козерог, я прошу труда в поте лица, чтобы ты мог научить людей работать. Твоя задача не проста, так как ты будешь ощущать все усилия человека на своих плечах: но ради ярма твоего бремени я вкладываю Ответственность человека в твои руки."

ВОДОЛЕЙ

"Тебе, Водолей, я даю идею будущего, чтобы человек мог увидеть другие возможности. Ты будешь испытывать боль одиночества, так как я не разрешаю тебе олицетворять мою любовь. Но, чтобы повернуть глаза человека к новым возможностям, я даю тебе дар Свободы, чтобы в своей свободе ты мог продолжать служить человечеству, когда бы ему это не потребовалось."



РЫБЫ

"Вам, Рыбы, я даю наиболее трудную из всех задач. Я прошу собрать всю печаль человека и возвратить ее мне. Ваши слезы должны быть в конечном счете моими слезами. Печаль, которую вы будете впитывать, является эффектом неправильного понимания человеком моей идеи, но вы должны дать ему сострадание, чтобы он мог попробовать снова. За эту наиболее трудную из всех задач я дам вам самый великий из всех даров. Вы будете единственными из моих двенадцати детей, понимающими меня. Но этот дар понимания только для вас, поскольку, когда вы попытаетесь протянуть его человеку, он не будет вас слушать."

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