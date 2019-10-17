В Киеве неожиданно зацвела сакура [ Редактировать ]
В Киеве на Бульваре Верховного Совета японские вишни обзавелись красивыми цветами. Вероятнее всего, деревья порадовали местных жителей из-за теплой погоды, которая длится уже практически неделю. Отмечается, что за это время уже дважды был установлен температурный рекорд.
Напомним, что обычно период цветения сакуры припадает на апрель-май. В этом году сакуры распустились дважды.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье в середине осени внезапно зацвели яблони.
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