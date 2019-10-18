Когда у человека урчит в животе, большинство связывает это явление с чувством голода. Но это не так. Об этом сообщает врач Джулия Эндерс.

Живот урчит потому, что кишечнику перед началом пищеварения необходимо почистить себя самого.

"Чтобы этого достичь, надо создать сильную мышечную волну, что подвинет вперед все остатки предыдущего пищеварения", - сообщает Эндерс.

Читайте также Как поднять иммунитет осенью

Иногда такие действия могут сопровождаться звуками, однако не всегда. Урчание в животе - это признак того, что внутри все хорошо.

Ранее сообщалось о том, как избавиться от икоты.