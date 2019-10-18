В пятницу, 18 октября, директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что новая программа МВФ для Украины будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ. Продлится она три года, пишет "Укринформ".

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"Как я уже говорил, Украина достигла значительного уровня макроэкономической стабильности. Я думаю, что это важно сохранить", - отметил Томсен.

В этой связи он подчеркнул, что одной из ключевых вещей стала модернизация работы Национального банка, которое предусматривало также укрепление его независимости. "И мы считаем абсолютно важным, чтобы это было сохранено.

Что касается структурных реформ в Украине, на которые МВФ обращает внимание перед заключением договоренностей о новой программе, Томсена назвал, в частности, земельную реформу, преодоление коррупции, а также усилия, направленные на большую открытость рынка в Украине.

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В то же время, Томсен не уточнил, о какой сумме говорится в новой программе для Украины:

Мы еще не обсуждали сумму, поэтому я пока ничего не могу сказать об этом.

Представитель МВФ подчеркнул, что диалог с украинским правительством продолжается, и проходит в позитивном ключе. Он также отметил, что МВФ в течение следующих нескольких недель может направить миссию в Украину для обработки деталей по реформам.

Эту же информацию подтвердила министр финансов Оксана Маркарова, которая находится на переговорах с МВФ в Вашингтоне.

Ранее премьер-министр Украина Алексей Гончарук заявил о том, когда подпишут новую программу сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.