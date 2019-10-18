МВФ готовит для Украины новую программу: в чем ее суть [ Редактировать ]
В пятницу, 18 октября, директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что новая программа МВФ для Украины будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ. Продлится она три года, пишет "Укринформ".
"Как я уже говорил, Украина достигла значительного уровня макроэкономической стабильности. Я думаю, что это важно сохранить", - отметил Томсен.
В этой связи он подчеркнул, что одной из ключевых вещей стала модернизация работы Национального банка, которое предусматривало также укрепление его независимости. "И мы считаем абсолютно важным, чтобы это было сохранено.
Что касается структурных реформ в Украине, на которые МВФ обращает внимание перед заключением договоренностей о новой программе, Томсена назвал, в частности, земельную реформу, преодоление коррупции, а также усилия, направленные на большую открытость рынка в Украине.
В то же время, Томсен не уточнил, о какой сумме говорится в новой программе для Украины:
- Мы еще не обсуждали сумму, поэтому я пока ничего не могу сказать об этом.
Представитель МВФ подчеркнул, что диалог с украинским правительством продолжается, и проходит в позитивном ключе. Он также отметил, что МВФ в течение следующих нескольких недель может направить миссию в Украину для обработки деталей по реформам.
Эту же информацию подтвердила министр финансов Оксана Маркарова, которая находится на переговорах с МВФ в Вашингтоне.
Ранее премьер-министр Украина Алексей Гончарук заявил о том, когда подпишут новую программу сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
по теме
В Україні може стрімко подорожчати відомий медпрепарат
Судові процеси тягнуться вже не перший рік. Юристи застерігають: монополізація старих радянських брендів - небезпечний прецедент
Знизити тарифи на газ: Сергій Каплін закликав перевірити діяльність "Нафтогазу"
Депутати повинні створити тимчасову слідчу комісію, яка має проаналізувати роботу компанії та Андрія Коболєва на посаді очільника монополіста, - про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін
Сергій Каплін вимагає від податківців розблокувати виплати колективу "Сєвєродонецького Азоту"
Вже четвертий рік на одному з найбільших хімічних підприємств України не можуть вирішити проблему із зарахуванням єдиного соціального внеску
Гривня втратила 55 копійок: що спричинило падіння національної валюти?
Курс гривні знову знижується - що спричинило падіння і чи варто запасатися доларами та євро?
Монетизація пільг: як оплачувати комунальні послуги
Від сьогодні запроваджено монетизацію пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Це стосується учасників бойових дій, чорнобильців, інвалідів війни та інших категорій пільговиків. Усі вони компенсацію за комірне зможуть отримати "живими" грошима