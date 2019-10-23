Посилити антирейдерське законодавство вимагають активісти громадської організації "Стоп Корупції". Разом із жертвами рейдерів вони підготували спільне звернення до президента. У ньому скаржаться, що часто у злочинних схемах поплічниками стають реєстратори.

Журналісти-антикорупціонери заявляють, що зібрали чимало доказів захоплення майна у такий спосіб. Жертви цих схем нарікають: якщо довести своє право власності в Мін'юсті, який курує реєстр, іще можливо, - то тяганина в судах щодо повернення майна може тривати роками.

"Міг будь-який реєстратор зайти під певним ключем в систему і здійснити певні дії. Після того - або заблокувати реєстр, або зупинити, що ніхто не може інший нічого відрегулювати для підприємства. Які наслідки для підприємства - їхнє майно, наче їхнє, але приходять люди - у яких є право власності на це майно, яке вони за 15 діб продають, або вивозять", - зазначив Антон Клітний, активіст ГО "Стоп Корупції".

"По сути, собственность любого человека, любой компании - находится не в руках ваших, а в руках регистраторов, которые зачастую малообразованные. Параллельно мы обращаемся к правоохранительным органам - те всеми силами пытаются сказать "это у вас хозяйственный спор, идите в суды". Пока мы с решением суда доходим до очередного регистратора - преступники по-новому что-то переписывают и так бесконечно", - наголосив Олександр Сандик, постраждалий від рейдерства голова правління ПАТ "Херсонбуд".