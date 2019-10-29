Приметы на 30 октября: что нельзя делать [ Редактировать ]
30 октября православная церковь чтит память пророка Осия – первого из двенадцати меньших пророков. Происходил он из колена Иссахарова, жил в IX веке до нашей эры в царстве Израильском. В те времена многие люди забыли Истинного Бога и начали поклоняться языческим идолам. Мудрые наставления пророка Осия вновь обращали людей к вере.
Пророческое служение Осии длилось более 60 лет. Всю свою жизнь он посвятил исполнению Божьей воли. Скончался святой в глубокой старости.
Традиции 30 октября
Мужчины в этот день приводили телеги в порядок (чистили, чинили, смазывали смолой и дегтем) и убирали до весны в сарай. Вместо них доставали сани.
Обычно телеги изготавливали из дерева. В них запрягали лошадей (реже волов, буйволов, мулов). В южных регионах нашей Родины телегу называли воз. Хотя с виду телега кажется довольно примитивным транспортом, она состоит из множества деталей и является сложным техническим сооружением. На её строительство у сельского плотника уходило больше месяца работы.
Сегодня телеги применяются не только по прямому назначению. Их часто используют как декоративные изделия. Иногда какое-то торговое оборудование выпускают в виде телеги.
В этот день влюбленные девушки читали на утренней и вечерней заре заговор на преданную любовь.
Что нельзя делать 30 октября
- Нельзя ходить в баню и купаться в бочке
- Нельзя начинать новых дел
- Если вы чувствуете, что переутомились, физически или умственно, вам нужно принять меры предосторожности, умыться святой водой и немного ее выпить.
Кроме того, в этот день может повторитсясамая неприятная ситуация, как дежавю. Будьте готовы к этому.
Приметы на 30 октября
- Кошка спит крепко – к теплу.
- Домашний гусь крыльями машет – к дождю.
- Аквариумные рыбки из воды выскакивают – к непогоде.
- Если заходящее солнце окружено белым, синеватым или черным кругом, то надвигается буря.
- Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то ожидается ненастье.
- Солнце тучами заволокло – к дождю.
- Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то в течение недели, а то и месяца будет идти дождь.
- Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.
- Белый и блестящий месяц – к похолоданию.
- Если звезды на небе редкие, то будет ненастье и вьюга.
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