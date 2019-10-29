30 октября православная церковь чтит память пророка Осия – первого из двенадцати меньших пророков. Происходил он из колена Иссахарова, жил в IX веке до нашей эры в царстве Израильском. В те времена многие люди забыли Истинного Бога и начали поклоняться языческим идолам. Мудрые наставления пророка Осия вновь обращали людей к вере.

Пророческое служение Осии длилось более 60 лет. Всю свою жизнь он посвятил исполнению Божьей воли. Скончался святой в глубокой старости.

Традиции 30 октября

Мужчины в этот день приводили телеги в порядок (чистили, чинили, смазывали смолой и дегтем) и убирали до весны в сарай. Вместо них доставали сани.

Обычно телеги изготавливали из дерева. В них запрягали лошадей (реже волов, буйволов, мулов). В южных регионах нашей Родины телегу называли воз. Хотя с виду телега кажется довольно примитивным транспортом, она состоит из множества деталей и является сложным техническим сооружением. На её строительство у сельского плотника уходило больше месяца работы.

Сегодня телеги применяются не только по прямому назначению. Их часто используют как декоративные изделия. Иногда какое-то торговое оборудование выпускают в виде телеги.

В этот день влюбленные девушки читали на утренней и вечерней заре заговор на преданную любовь.

Что нельзя делать 30 октября

Нельзя ходить в баню и купаться в бочке

Нельзя начинать новых дел

Если вы чувствуете, что переутомились, физически или умственно, вам нужно принять меры предосторожности, умыться святой водой и немного ее выпить.

Кроме того, в этот день может повторитсясамая неприятная ситуация, как дежавю. Будьте готовы к этому.

Приметы на 30 октября

Кошка спит крепко – к теплу.

Домашний гусь крыльями машет – к дождю.

Аквариумные рыбки из воды выскакивают – к непогоде.

Если заходящее солнце окружено белым, синеватым или черным кругом, то надвигается буря.

Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то ожидается ненастье.

Солнце тучами заволокло – к дождю.

Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то в течение недели, а то и месяца будет идти дождь.

Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.

Белый и блестящий месяц – к похолоданию.

Если звезды на небе редкие, то будет ненастье и вьюга.

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