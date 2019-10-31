У Китаї власник кафе пофарбував собак "під панду" (відео) [ Редактировать ]
Собаки-панди. У Китаї власник кафе, щоб зацікавити відвідувачів, пофарбував шістьох чау-чау під бамбукових ведмедів. Водночас, запевнив: використав барвник, що не шкодить чотирилапим і наніс його лише на верхній шар хутра.
Після публікації світлин "собако-панд" у соцмережах - відвідувачів у закладі значно побільшало, - тішиться господар.
"Якось ми з моїми партнерами по бізнесу подивилися один фільм, - і нам на думку спала така ідея. Є багато закладів для собак, кішок, єнотів тощо. Але я думаю, що вони не креативні. Ми хотіли чогось нового", - розповідає Лу Юннінг, співвласник кафе.
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