Почему нельзя ходить в одном тапке: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Издавна считалось, что существуют некоторые приметы, которых обязательно следует придерживаться, иначе можно накликать в свой дом беду. Одно из таких касается самых обычных тапочков. Говорят, будто бы нельзя ходить только в одном тапке. Мы расскажем вам, что же значит странная примета.
Ходить в одном тапке - примета, которая переживает несколько сотен лет. Согласно ей, если человек ходит лишь в одном тапочке, то он рискует остаться сиротой.
Есть мнение, что, разделяя комнатную обувь, вы отходите от тех, кто дал жизнь. Еще, издавна люди полагали: пренебрежение этим правилом опасно. К примеру, случится смерть одного из супругов, если их брак крепок или они разведутся, если их семья не слишком дружна.
Читайте также, почему нельзя открывать в доме зонт.
по теме
Почему нельзя выбрасывать хлеб: приметы и суеверия
Издавна считалось, что существуют некоторые приметы, которых обязательно следует придерживаться
15 ноября: приметы и суеверия
В этот день православная церковь вспоминает Акиндина и Пигасия
В Днепре мужчина зверски убил приятеля из-за ревности
Во время отдыха в лесопосадке возле жилого дома между двумя приятелями возникла ссора
23 ноября: какой сегодня праздник
23 ноября - 327-й день года (328-й в високосные годы) в григорианском календаре
Во Львове на остановке вспыхнул троллейбус
В пятницу, 23 ноября, во Львове случился пожар