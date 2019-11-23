Издавна считалось, что существуют некоторые приметы, которых обязательно следует придерживаться, иначе можно накликать в свой дом беду. Одно из таких касается самых обычных тапочков. Говорят, будто бы нельзя ходить только в одном тапке. Мы расскажем вам, что же значит странная примета.

Ходить в одном тапке - примета, которая переживает несколько сотен лет. Согласно ей, если человек ходит лишь в одном тапочке, то он рискует остаться сиротой.

Есть мнение, что, разделяя комнатную обувь, вы отходите от тех, кто дал жизнь. Еще, издавна люди полагали: пренебрежение этим правилом опасно. К примеру, случится смерть одного из супругов, если их брак крепок или они разведутся, если их семья не слишком дружна.

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